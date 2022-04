Nuevas esperanzas

Abril fue un mes especial para México, pues se suscitaron acontecimientos políticos interesantes. La revocación de mandato se caracterizó por la abstención activa y pasiva de los electores: 8.4 de cada 10 mexicanos no votaron o lo hicieron en contra de López Obrador.

Por otro lado, la Cámara de Diputados impidió que se aprobara una contrarreforma eléctrica que violaría diversos tratados internacionales, desalentaría la inversión en energías limpias y retrasaría el desarrollo nacional. Cada día hay más mexicanos que se dan cuenta de que las cosas andan muy mal. Desde 2019, la economía del país no ha crecido ni al 1% en promedio, la inseguridad se ha disparado, los servicios de salud se han deteriorado y la pobreza se ha incrementado en todo el país; para colmo, la inflación aumenta gravemente pulverizando los salarios y el ahorro de las familias. México está en franco deterioro.

Las obras magnas de esta administración están resultando un fiasco mayor del que se podía uno imaginar: la remodelación de la base aérea de Santa Lucía, llamada ahora Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, es un auténtico “elefante blanco”. Ni el Presidente lo utiliza, pues no está terminado, no tiene conectividad y no cuenta con autorizaciones para vuelos internacionales.

Ahora se puede ver la realidad: esta obra pasará a la historia como un ejemplo de la improvisación, el diletantismo y la falta de planeación. La cancelación del aeropuerto en Texcoco y lo que hasta ahora se ha gastado en Santa Lucía ya superan los 440 mil millones de pesos y todo para que no haya vuelos.

El Tren Maya es otro caso de impaciencia populista. Prometieron construir 1,500 km. de vías para trenes de pasajeros, pero a más de medio sexenio no han concluido ni un kilómetro operativo y, mientras tanto, los cambios de trazos están devastando la selva. La falta de estudios y proyectos es tan evidente que se ha convertido en un escándalo internacional con un sobrecosto cercano al 30% más lo que se agregue por la inflación y los amparos tramitados por miles de afectados y los daños ambientales. La refinería en Dos Bocas es el otro caso de implementación de un capricho. Desde su origen se veía venir que su costo sería muy superior al calculado por el gobierno. Se despreciaron las propuestas de empresas privadas y las acusaron de “careras”. Esta “ocurrencia” y sus sobrecostos la pagaremos todos con nuestros impuestos, pues no saldrá en los 8 mil millones de dólares prometidos, ya que hasta el Presidente admite ahora un cálculo mucho mayor.

En los tres casos ha prevalecido la opacidad en la rendición de cuentas, la contratación por adjudicación directa, los sobrecostos, la corrupción y la ineficacia. Es tan grande el desastre en materia de infraestructura que no ha contribuido a mejorar el PIB ni a generar expectativas para el mundo y los inversionistas. Si fueran viables estas obras, la iniciativa privada las estaría construyendo y no el gobierno con nuestros impuestos.

Pese a todo lo anterior, en estos días, la unión de los ciudadanos libres y de los partidos de oposición representa la esperanza para que en el 2024 se cambie de gobierno por otro que sea servicial e inteligente y que busque el bien común. Se requiere detener el despilfarro y las malas políticas que hunden en la miseria a la población, alejándola del progreso.

Las ocurrencias del Presidente no están funcionando y millones de mexicanos han visto disminuir sus ingresos: A los maestros ya no les alcanzan sus sueldos, los profesionistas están mal pagados, los burócratas son exprimidos por la 4T, los campesinos no tienen acceso a programas productivos, los comerciantes están “ahorcados” por las autoridades y los extorsionadores, etc.

Los mexicanos demócratas que se ganan la vida con trabajo y esfuerzo junto con los partidos que creen en la democracia liberal pueden, juntos, recuperar el camino del progreso con más inversiones, libre mercado, más empleos, mejor seguridad, educación de calidad y servicios de salud aceptables. Sí hay esperanza.

