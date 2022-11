Nuevo horario y el INE

El pasado 30 de octubre dejamos atrás el Horario de Verano, que por varios años nos obligó a mover las manecillas del reloj y alterar nuestro organismo por la modificación del ritmo circadiano de nuestro cuerpo.

Recordemos que la medida de mover el horario dos veces por año la adoptó el Gobierno, no para ahorrar energía eléctrica, sino para sincronizar los movimientos financieros y la Bolsa de Valores nacional con la de Estados Unidos, sin importar las afectaciones que producía a la ciudadanía. Mucho se habló y discutió por diversos expertos en salud física y mental sobre las afectaciones producidas por ese cambio de horario, entre ellas, y la principal, las alteraciones en el ritmo circadiano del cerebro y de todas las funciones internas del organismo, alterando los ciclos de sueño vigilia, horarios de apetito y hasta de evacuación, todo lo cual producía efectos en el equilibrio psicológico, aumentando el estrés, cambios en el estado anímico e incluso aumento en estados de agresividad, todo ello con una duración variable hasta que el organismo se adaptaba a los nuevos horarios, para volverlos a sufrir al nuevo atraso o adelanto del reloj.

Con todas las evidencias científicas, el Gobierno no aceptaba a retomar el horario normal de manera permanente, por lo que hay que reconocer que por primera vez el diputado del PT Gerardo Fernández Noroña, en un raro estado de coherencia, propuso a la Legislatura eliminar el Horario de Verano de manera permanente, lo cual se logró finalmente el pasado mes de octubre, aunque para las zonas fronterizas del norte continuará la movilidad del tiempo por razones puramente comerciales.

Y hablando de cambios, como muchos ciudadanos pensantes y con criterio, considero una propuesta absurda la de desaparecer al INE para retornar bajo la mesa a las trampas y marrullerías del PRI y sus gobiernos predemocráticos. Recordemos que desde la postrevolución, los gobernantes de cualquier nivel eran impuestos por el gobernante saliente; el Presidente, siguiendo la dictadura perfecta que durara más de 70 años, designaba por dedazo a su sucesor y es hasta 1990 que nace el Instituto Federal Electoral y con él los inicios de una incipiente democracia que poco a poco se ha ido fortaleciendo, para cambiar en el 2014 al Instituto Nacional Electoral, que hasta ahora han garantizado los procesos electorales de nuestro país en todos sus niveles, con calidad, honradez y credibilidad, logrando la alternancia de partidos gobernantes incluido el novel partido que llevó a López Obrador a la presidencia y a sus militantes a tantas gubernaturas.

Es por ello que me extraña e inquieta que López Obrador argumente que el INE no es fiable, que debe eliminarse cortando las cabezas de sus dirigentes y consejeros (imparciales, por cierto) y a desaparecer los Organismos Públicos Locales Electorales que coadyuvan en las funciones del INE, para crear un nuevo instituto a modo y retornar a las artimañas de la vieja dictadura, para renovarla y crear la tarjeta de identidad muy a la cubana o venezolana y con ello controlar la voluntad del país. No olvidemos que la dirigencia de Morena fueron miembros del viejo PRI y nunca se sacudieron sus costumbres.