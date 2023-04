Nuevo orden mundial; como se construye una potencia

El rey ha muerto, ¡Viva el rey! Los últimos dos años han sido de una constante y fuerte metamorfosis en geopolítica, donde se ha cuestionado y últimamente desafiado considerablemente la hegemonía de los Estados Unidos y de sus aliados.



Lograr esto conlleva un proceso económico muy fuerte, el cual siguieron algunos países que hoy en día están emergiendo como super. En teoría económica esto podemos explicarlo con tres aspectos; El modelo de industria naciente, un modelo de crecimiento endógeno como el Solow y la curva de Kuznets que da sentido a lo antes expuesto.



Hablar de industria naciente es estructurar el hecho de un dirigismo económico amplio por parte del Estado, es decir, que el gobierno en turno, bajo un amplio análisis busca las ventajas competitivas y busca explotarlas, para esto, en el mercado internacional, ya se encuentran un buen número de empresas participantes y posicionadas que ofrece el mismo servicio o bien, por lo cual el Estado, para poder hacer competitiva a su industria, tendrá que incentivarla mediante subsidios o subvenciones, apoyando de esta forma su industria naciente hasta que tenga una amplia curva de aprendizaje y optimización. Este modelo se empezó a utilizar en diversas partes del mundo desde la década de los 50, si bien tiene similitudes, no hay que confundirlo con el ISI (Industrialización por sustitución de importaciones), un claro ejemplo, son los países asiáticos.



Lo primero es diferenciar entre modelos de crecimiento económico y los sistemas socioeconómicos, los primeros son representaciones teóricas en funciones matemáticas para explicar la realidad económica y sus posibilidades. El segundo, es la implementación de una ideología de carácter social, cultural y económica, basado en los usos y costumbres de una sociedad en particular, es decir, capitalismo, socialismo, neoliberalismo, etc. Con esto, podemos explicar lo que sucede cuando tu industria naciente empieza a producir mucho, tu economía crece a un ritmo acelerado, pero con el paso del tiempo empieza a disminuir su ritmo de crecimiento, es decir, sigue creciendo pero ahora en un menor porcentaje, lo que nos lleva al principio de rendimientos decrecientes, siendo de esta forma muy general, el modelo de Solow.



Como tercer punto encontramos la curva de Kuznets que viene a integrar la parte de la industria naciente, el crecimiento económico y la distribución de la riqueza, ya que esta hipótesis nos expone la relación entre el crecimiento económico y la desigualdad, donde nos dice que la mayoría de países primero crecerán económicamente pero de manera sincronizada su desigualdad se hará mayor, esto debido a que no todos podrán aprovechar de la misma manera las potencialidades del crecimiento generado en una primera etapa.



Al pasar un determinado tiempo el crecimiento deberá generar las condiciones para el desarrollo y así reducir la desigualdad, estas etapas las vemos en todos los países, solo que cada uno se encuentra en una proceso y posicionamiento diferente, por lo cual, no tiene lógica que un país como Inglaterra con baja desigualdad pero poco crecimiento económico critique a países como India, que tienen alta desigualdad pero un alto crecimiento económico, ya que están en procesos y etapas diferentes, ese proceso los ingleses lo vivieron hace años con jornadas laborales de más de 14 horas diarias y niños trabajando desde los 4 años en las minas. De manera muy general, este es el proceso por el que todos los países pasan, cada uno modifica algo en función de sus usos y costumbres, pero todos lo experimentan, es por ello, que el orden mundial va cambiando, ahora los del dinero y el poder serán los asiáticos y algunos otros países, y quienes dependerán del dinero de estos, serán los europeos y en menor medida los Estados Unidos.



