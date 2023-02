Obituario al Plan B

En la vida, lo único seguro que tenemos, es que en algún momento nuestro corazón dejará de palpitar. Desgraciadamente, la actual administración gubernamental nos ha confirmado una y otra vez, que la libertad no la tenemos como una certeza incontrovertible. Los desplantes autoritarios que se han acumulado en estos años y de forma galopante durante los meses más recientes, demuestran que la permanencia de un régimen democrático en nuestro país no es seguro y que la defensa de la democracia y sus instituciones es un desafío constante para todos los que creemos en la pluralidad.



La gesta por mantener la capacidad de elegir gobiernos mediante procesos imparciales y periódicos nos compete a todas las generaciones de mexicanos, para honrar el legado de los que nos antecedieron y en defensa de los derechos de los infantes y de los nonatos. La democracia no se agota en las urnas, exige de la participación constante de los ciudadanos para garantizar de forma definitiva e irrevocable, que los que ejercen el poder con pulsiones autoritarias y se atreven a maniobrar para capturar a las instituciones democráticas, queden para siempre reducidos en un espacio marginal de la historia.



Las descalificaciones hacia los que diferimos de las políticas de gobierno y ocurrencias del gobierno federal, han oscilado desde las francas majaderías hasta las expresiones más patéticas, ejemplo de esto último es la versión de que la movilización ciudadana del pasado domingo era para darle un respaldo a Genaro García Luna; aseveración que al escucharse en los labios del presidente, el secretario de gobernación y el dirigente nacional de Morena; resultó de pena ajena y sumamente ridícula.



Esa superioridad moral tiene símbolos significativos de soberbia, en mi opinión el más representativo del domingo pasado, es que decidieron retirar la bandera monumental de la Plaza de la Constitución, como si el propósito fuera restarle identidad nacional a las postales de la gran movilización que aconteció para proclamarnos en defensa del Instituto Nacional Electoral y para manifestarle solidaridad a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (enfatizo que la excepción es la “ministra” plagiaria).



El 15 de septiembre pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo un pronunciamiento en donde ya alertaba de la necesidad de que los países cuiden a sus sistemas democráticos. Si bien el organismo de la Organización de Estados Americanos enfatiza que en la mayoría de los países ha habido procesos de elección democráticos y efectuados con una temporalidad regular, también advierte que se ha percibido en los últimos tiempos, “algunos procesos de desacreditación de las instituciones democráticas por parte de sectores inconformes con los resultados en las urnas. Estas acusaciones han sido instrumentalizadas para generar inestabilidad, y promover juicios políticos y otros tipos de acciones que buscan la destitución de personas que ocupan cargos de elección popular, sin observar el principio de legalidad o las garantías del debido proceso. Igualmente se ha observado en algunos países, la afectación a la independencia de los poderes del Estado para la permanencia de un determinado grupo político”. ¿Les suena algo de lo enunciado por la CIDH? Por lo pronto, el capricho enrarece el proceso para elegir consejeros electorales, porque ¿sobre qué ley serán evaluados los aspirantes?



Diputada Federal



Tw: @lorenapignon_