¿Obligarán a Ahued a buscar Xalapa?

No pocos son los que pudieran suponer que, en los prolegómenos de las elecciones de 2021, casi nadie se para por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), pero nos comentan que eso no es así, que sí hay interesados en ser postulados por el Sol Azteca.

Por ejemplo, nos dicen que ahora que la semana pasada el dirigente estatal del PRD, Sergio Cadena, anduvo por el norte del estado, concretamente en Chicontepec, acompañado de una decena de perredistas, se vio pegado a él a Jaime Mejía, hermano de Genaro Mejía, el exdiputado federal y subsecretario de Gobierno en la última parte de la administración de Javier Duarte.

Jaime perdió la elección, como candidato del PRI, en Chicontepec, en 2013, pero ahora los Mejía, nos indican, quieren regresar a la política por la puerta del PRD y esperanzados en que se concrete la alianza con el PRI y el PAN.

Otro ejemplo, nos informan, es lo que acaba de publicar Antonio Gómez Anell en sus redes sociales: “Hoy me reuní con mi amigo Sergio Cadena Martínez, dirigente estatal del PRD, con quien dialogué sobre diversos temas de carácter-político electoral de la región de Coatepec y particularmente de mi municipio Teocelo; con Sergio me une una amistad de año y coincidimos en que de manera conjunta y en alianza con otras fuerzas políticas podremos contribuir al desarrollo y progreso de esta importante región”.

En esa zona cafetalera, nos confían políticos de ahí, igualmente se trabaja para conformar la alianza PRI-PAN-PRD. ¿Cómo la ve, qué le parece?

Sin desperdicio la carta que este miércoles publicó en su cuenta de Facebook el expresidente del PRI estatal y ahora presidente de la Fundación Colosio en Veracruz, Renato Alarcón, nos hacen ver tanto priistas como morenistas.

La misiva está dirigida al exalcalde y exdiputado local y federal por el PRI, y ahora senador postulado por Morena, Ricardo Ahued, a propósito de la inconformidad hecha pública por el también exdirector de Aduanas, ante la desaparición de los fideicomisos. En sus partes medulares, la carta expone lo siguiente:

“Respeto mucho tu valentía para coincidir, como Senador de Morena, con priistas, panistas y perredistas en que la desaparición de los fideicomisos es un atentado contra la patria; fideicomisos que atienden diferentes temas relacionados con salud, deporte, ciencia, cultura, medio ambiente y tecnología, entre otros.

“Ojalá esta declaración no provoque una de dos cosas: uno, que te persiga ahora la Unidad de Inteligencia Financiera; o dos, que te obliguen a jugar la candidatura de Morena por Xalapa. Y te lo digo porque así se las gastan en el ejercicio de poder del partido al que perteneces.

“Ojalá que en el presente y futuro, todas las personas que te respetan y te estiman, se den cuenta que hasta tú, que creíste en Morena, no pueden coincidir con tanto atropello institucional. Están destrozando todo.

“Lo que es la vida, tuviste que dejar las filas del PRI para coincidir más con nosotros que con ellos”.

No debe perderse de vista, nos hacen recordar, que Ahued no es bien visto ni por el secretario general de Gobierno, Patrocinio Cisneros, ni por el súperdelegado Manuel Huerta. Los dos morenistas clave en Veracruz han hecho público su rechazo a quien también, en un pasado no lejano, fue presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Xalapa (Canaco). ¿El tricolor tiende puentes para que, llegado el momento, Ahued regrese y encabece una alianza PRI-PAN-PRD?