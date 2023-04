DESEO PRESIDENCIAL… En junio del 2021, hace 21 meses, el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, se pronunció en contra de la edificación de la torre de 25 pisos de altura que se construyó en la avenida Xicoténcatl, esquina con la calle Mariano Arista, en pleno centro de la ciudad de Veracruz, muy cerca del Faro Venustiano Carranza y esperanzado dijo: “ojalá se remedie y se rebane legalmente”.



Para quienes no recuerdan el esperanzado señalamiento presidencial e incluso para los que quieren olvidarlo, en su conferencia mañanera del lunes 14 de junio de 2021, López Obrador dijo textualmente: “Hace unos días, el uno de junio, el Día de la Marina que fui a Veracruz me dio mucho coraje de que estábamos en el Puerto que es la historia en el Malecón, ahí en el Faro, donde estuvo el gobierno de Juárez, el gobierno de Carranza, ahí se dieron a conocer las Leyes de Reforma, ahí se dio a conocer la Ley Agraria de 1915, bueno cuatro veces heroico el Puerto de Veracruz, ahí se expulsó a los últimos españoles que no aceptaban la Independencia (…) bueno estoy en la embarcación en donde llevamos a cabo la ceremonia y volteó a ver un edificio altísimo casi en la parte histórica, eso no se debió autorizar y ojalá se remedie y se rebane legalmente, cómo dan permiso para eso ¿Y el patrimonio histórico?”, expuso.



Presto, el gobernador constitucional del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, se apuró a declarar que se iba a revisar si el edificio que se encuentra cerca del Faro Venustiano Carranza del puerto de Veracruz cumple con todos los requerimientos … y se va a pedir a la autoridad municipal que expliqué lo que se autorizó, esto cuando la torre ya contaba con 25 pisos de altura.



El tema, amables lectoras y lectores viene a cuento, porque precisamente el pasado lunes de esta semana, el ingeniero mecánico electricista, Cuitláhuac García Jiménez, titular del Poder Ejecutivo estatal, hizo público el hecho de que un juez federal declaró improcedente la demanda del gobierno del estado de Veracruz en contra de la torre de 25 pisos que se edificó muy cerca del Faro Venustiano Carranza.



Obvio, dejó entrever que el juez federal que dejó sin efecto la querella es de los que se esmeran en proteger la corrupción y que persistirán en demandar la suspensión de la obra, por cierto ya terminada, pero nada, absolutamente nada dijo de los funcionarios del gobierno federal, concretamente del Instituto Nacional de Antropología e Historia que como Poncio Pilatos se lavaron las manos desde que el presidente de la república fue el único de los tres niveles de gobierno que si vio la torresota.



Incluso el INAH emitió un comunicado en el que estableció: “el predio en el cual se construye el edificio – Torre Centro- se localiza afuera del perímetro de la Zona de Monumentos Históricos, establecida mediante declaratoria federal publicada el uno de marzo de 2004, y no colinda directamente con algún monumento histórico en particular, por lo que el INAH no tiene competencia legal para autorizar o regular obras de construcción en dicho lugar, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos”.



Lo cierto es que la esperanza presidencial de que ojalá y legalmente se rebanara la Torre Centro se quedó en eso, en un deseo incumplido por la simple y sencilla razón que se resume en tres palabras “no se pudo”.



