Oportunismo político o compromiso real

“En una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política”: Carlos Jáuregui. En México y en Veracruz hemos tenido representantes en el Senado, en el Congreso de la Unión, en el Congreso Local, ediles, titulares de alcaldía, personas ministras, presidentes y hasta cardenales, homosexuales o lesbianas, pero nunca, nadie de ellas o ellos ha dicho públicamente que lo sea, incluso cuando en debates se ha sacado dicha información a la luz, la han tratado de ocultar.



La orientación sexual o la identidad de género de una persona no debe ser determinante al momento de presentar un proyecto político, incluso me atrevo a afirmar que puede llegar a ser un estorbo; no hay nada más peligroso que una lesbiana o un homosexual en un clóset con puerta que pretende ser blindada, pues en su afán de proteger su ya de por sí publica intimidad son capaces de hundir cualquier iniciativa, así esta vaya en contra de sus mismos derechos. Lo vimos en el pasado con quienes llegaron a ocupar esos cargos.



Las propuestas políticas públicas o iniciativas legislativas no se hacen por ser gay, lesbiana, trans o personas no binarias, se plantean porque se considera que todos los seres humanos tienen los mismos derechos y obligaciones, sin distingo de sexo, género, orientación sexual, identidad y/o expresión de género.



No debería ser necesario hacer leyes para el sector LGBTTIQ+, se debe legislar por el solo hecho de ser personas, sin embargo, en la práctica, se debe visibilizar pues de no hacerlo se cae en el error de la omisión y la inexistencia por pertenecer a algunos sectores sociales desfavorecidos.



Históricamente se nos ha considerado en trato como ciudadanía de segunda y lo peor, seres humanos de segunda y de tercera. Las personas de la diversidad sexual en Veracruz cada vez más son conscientes de sus derechos y obligaciones como ciudadanía, personas sujetas de derechos y cada vez menos son borregada que caminan tras una/o candidata/o que a punta de discursos o prebendas pretende engañarlos.



Cabe destacar el oportunismo y la ignorancia de algunos sectores políticos quienes pretenden ser candidatas/os al creer que los LGBTTTIQ+ se volcaran a votar por ellos.



Cabe también preguntarse qué han hecho por la comunidad aquellas personas homosexuales o lesbianas visibles que ocuparon u ocupan cargos públicos. Por el bien común debe reconocerse o denunciarse su actuar, pues como ciudadanía diversa, tenemos un compromiso ético y de responsabilidad social que debe llevarnos a buscar que todo funcionariado público o por elección popular cumpla con lo que de ella o él se espera según su cargo y función en el marco de los principios de constitucionalidad y gestión pública: procurar, garantizar, respetar y promover los derechos humanos a través de la eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y participación social.



Estamos a tiempo que los inmorales y antiéticos orquesten mafias bajo el oportunismo político; el poder de la ciudadanía es el voto para dar continuidad o cambiar el rumbo. La población diversa veracruzana lo necesita. Estamos a tiempo para actuar.



Maestro. Activista