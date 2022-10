Otra mirada de lo escolar y lo educativo

No pocas veces nos preguntamos de qué manera se da el proceso de enseñanza y aprendizaje en las escuelas, en las aulas, con los maestros y con los distintos planes y programas de estudio. ¿Conocemos los vicios de algunas prácticas pedagógicas institucionalizadas? ¿Conocemos la función preponderante que tiene la educación en dicho proceso, en su condición de mediación transformadora en la que están involucrados tanto el sujeto en formación como su contexto de interacción?

En la opinión de Silvia López de Maturana hay muchas perspectivas desde las cuales se puede hablar de este tema. Ahora se abordará la escuela, puesto que es el lugar en el que ocurre la socialización primaria y secundaria, en conjunción o no con el hogar y la ciudad o el campo, y porque puede constituir un buen espacio y tiempo, si se sabe usar, para guiar y orientar conductas libres y seguras para que cada niño y niña, con la finalidad de que pueda y se sienta capaz de desarrollarse plena y libremente.

Por lo tanto, hacer de la escuela un espacio y un tiempo más humano implica transformar los códigos culturales de colonización y escolarización, evitando la perpetuación del colonialismo interno. De acuerdo con Carlos Calvo Muñoz, se entiende la escolarización como la repetición de patrones preestablecidos y la educación como la creación de relaciones posibles, probables y realizables.

López de Maturana argumenta que “algunas posibilidades de decolonizar a las infancias podría ser crear colectivos democráticos de análisis, reflexión y acción en los espacios y tiempos escolares. Aquello facilitaría desarrollar prácticas culturales con y en la comunidad, luchar contra cualquier forma de prejuicio, revalorizar los derechos humanos, pasar de lo escolar a lo educativo, del sometimiento a la autonomía, del pseudo satisfactor al satisfactor sinérgico, de repetir contenidos a construir significados. En síntesis, pasar de una comunidad funcional a una decolonizada”.

En “La escolarización como vulneración de las infancias”, Carlos Calvo Muñoz apunta que “criticar a la escuela se facilita debido a sus fracasos insistentes y repetitivos que afectan a miles de miles de aprendientes, que llegan a la escuela pletóricos/as de curiosidad, con algún temor ante lo que acaece, pero ansiosos por jugar con sus nuevas amistades. Pronto, sin embargo, se encontrarán con que se regula qué pueden hacer y qué está prohibido; percibirán sutilmente que la curiosidad que despierta lo nuevo se diluye restándole el interés por jugar descubriendo y compartiendo. Esto daña su curiosidad y propensión a aprender. Sin darse cuenta van aprendiendo que no pueden aprender, que sus distracciones son negativas, así como aquellas ensoñaciones que les fascinan. Además, no pueden jugar, sino que deben permanecer sentados en filas mirando la nuca del que está adelante”.

Si en las escuelas se cuantifica, estandariza y cosifica el saber sustituyendo la hospitalidad por la hostilidad, se termina por dejar huellas perennes en la autoestima y autoconcepto infantil. Se corre el riesgo de perder la identidad y la imagen de niño o niña se sustituye por estereotipos ideales, que no existen. “La educación “educativa”, no escolarizada, debería estar al servicio del sentido humano, por ende, del camino hacia la libertad. Para eso, no se puede mantener el sistema tal como está, con ligeros retoques de cambio, sino que se debería analizar qué hay de inhumano en los sistemas que nos rigen, para pensar en las transformaciones que vayan al servicio de la conciencia colectiva para conseguir el bien común.

Construir una nueva ética y una estética en la educación de las infancias es una tarea política que requiere de maestros y maestras emancipadores y emancipadoras como lo señala Rancière, que no reduzcan la creatividad ni la inocencia de un niño o una niña a una tabla de porcentajes a alcanzar o de estándares a cumplir. Los maestros deben favorecer la capacidad para investigar, imaginar y cuestionarse todo.