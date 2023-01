Otra vez el Metro

Aunque parte de nuestros deseos de fin de año fue que hubiera paz en el país, tal parece que no se han hecho realidad, porque desde las primeras horas y los primeros días de este año se pintaron de sangre. Tan sólo el día primero de este nuevo año, 87 personas fueron asesinadas, un inicio violento para recibir el Año Nuevo, donde Veracruz, Estado de México, Chihuahua, Guanajuato y Culiacán encabezan esta violenta lista de sangre.



Ni bien terminamos de digerir la ola de violencia que azotó Culiacán, que dejó al menos 29 muertos, donde 10 ellos eran militares y 19 presuntos criminales; más de 35 personas heridas y sin mencionar la pérdida económica que ocasionó todo el caos.



Era un día normal, de descanso, o de diversión para algunas familias en la capital del país, y se vio perturbada -otra vez- por el choque de dos vagones en la Línea 3 del Metro, a consecuencia de un fallo eléctrico, dejando como saldo un muerto y más de 50 personas lesionadas.



Y no se pretende ser agoreros del desastre, pero desde el 10 de marzo de 2020, cuando sucedió una situación similar a la de ahora, pero en el Metro Tacubaya en la Línea 1, que dejó un saldo de al menos 41 personas lesionadas y un hombre muerto, la oposición expuso la negligencia y la mezquindad del gobierno en turno para que se diera mantenimiento a todas las líneas del Metro capitalino y no poner en riesgo la integridad de los usuarios.



En mayo de 2021, cuando perdieron la vida 23 personas como consecuencia del desplome de la Línea 12 del Metro, al colapsar una estructura en la interestación Olivos, se llamó a comparecer a la jefa de Gobierno de la CDMX, para hacer una investigación exhaustiva y puntual y tomar las acciones pertinentes para dar y hacer pagar a los responsables.



Pero el grupo legislativo mayoritario se negó rotundamente, defendiendo y cubriendo a la encargada del gobierno capitalino, que no ha dejado de hacer actos anticipados de campaña por todo el país, sin importar que la CDMX se le incendie, caiga, o chocan vagones del Metro cobrando muchas vidas.



Desde hace más de 3 años se sabe de la crisis que vive el Metro, desde hace más de 3 años están ocurriendo accidentes que han dejado muchos muertos, el desastre del Metro es la más clara muestra de la incompetencia, negligencia y corrupción que define al obradorismo.



Pero el presidente de la República minimiza el desastre que se vive en la capital del país y defiende a su “corcholata” favorita, que prefiere hacer una campaña ilegal que darle el mantenimiento necesario a las estructuras e instalaciones del transporte público ferroviario.



O prefiere invertir 900 millones de pesos en comprar una línea aérea que se encuentra en números rojos, que en el mantenimiento del Metro, donde se podría evitar tragedias que cuestan vidas y que pudieron evitarse.



Lamentablemente, los que sufren estas tragedias son a los que Morena dijo que protegería, y que de boca del Presidente salió que él solo ayuda a los pobres porque ellos representan un voto para su partido.



El gobierno del cambio y de la “esperanza” sólo se ha convertido en una fábrica de pobres y muertos. La Ciudad de México, que un día fue calificada como entre las más seguras del país, ahora es la ciudad de la desesperanza.



Espero que la jefa de Gobierno de la CDMX pueda dormir tranquila con tantos muertos encima, ojalá su consciencia esté tranquila y que no le reclame las vidas que está cobrando su ambición, su corrupción y la indiferencia de su negligente y deficiente trabajo que hace en la capital del país.