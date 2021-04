Otros 100 días sin nada que informar

El pasado martes 30 de marzo el presidente Andrés Manuel López Obrador “rindió” un informe sobre los primeros 100 días de su tercer año de gobierno, en el que ofreció muy pocos datos, casi rayando en la nada de los diversos temas y acciones que ha hecho esta gestión de la Cuarta Transformación.

En su mensaje no podía faltar el discurso de cada mañanera –su regresión al pasado–, donde repitió que “a pesar de la nefasta herencia del periodo neoliberal", con la política de "cero corrupción" su gobierno ha ahorrado "cientos de millones de pesos", aunque no sé si no tenía el dato exacto, pero olvidó decir cuánto.

En los más de 30 minutos que el presidente ocupó para dirigirse a los mexicanos, destacó un supuesto ahorro y “cero corrupción”, y llamó la atención uno de los temas que más preocupa al país, la economía, donde el Ejecutivo federal dijo a los cuatro vientos que pese a la pandemia, el país tiene “finanzas sanas”.

Sin titubeos, solo con su característica voz pausada, dijo: "vamos saliendo de la crisis, sin endeudamiento, sin aumentar impuestos y sin gasolinazos; sólo con ahorro, con mucho trabajo y austeridad republicana”; todo indica que el mandatario federal no está enterado de los informes que el INEGI, el Coneval y la propia Secretaría de Hacienda tienen.

Tan solo las propias cifras oficiales, en su informe bimestral de la SHCP, arrojan sobre las finanzas públicas de la deuda es 12 billones 349 pesos, tuvo un aumento del 10 al 15% de 2018 a marzo 2021. El INEGI informó que en los primeros dos años de este gobierno, la inversión pública retrocedió 21.9 por ciento y el Coneval reportó un incremento de la pobreza laboral en 2020, de 37.3 a 40.7 por ciento.

Toda esa retórica sólo expone que el presidente vive en otra realidad, brindó datos de otro país, o solo tiene una enorme capacidad para causar caos y lavarse las manos, porque en los últimos días la mayoría de consumidores siguen inconformes porque el precio de la gasolina Magna en México es de 20.17 por litro y la Premium es de 21.73.

Además, pronosticó que en este año el crecimiento será del 5 por ciento, a sabiendas que el año pasado cayó 8.3 por ciento y de la mano con sus ocurrencias sin estrategia, la recaudación de impuestos también cayó porque ya no hay empresarios que quieran invertir en el país, no confían en la palabra de un presidente que siempre se contradice.

Entre los “otros datos” que siempre tiene AMLO, habló de que ya no hay corrupción, narrativa que es muy aplaudida por Manuel Bartlett, Pío López, Felipa Obrador, los Ackerman-Sandoval, Ana Gabriela Guevara, Zoé Robledo, David León y el más reciente, Epigmenio Ibarra, sin duda un tremendo “golazo” en el combate a la corrupción.

El presidente ha tomado por costumbre presentar un informe de los primeros 100 días de cada año, pero a la fecha no hay avances, no hay crecimiento económico, no ha acabado con la corrupción, siempre habla de muchos logros, pero no sabemos de qué país, porque en México tenemos una realidad diferente; otros 100 días sin nada que informar.

*Senador del PAN por Veracruz