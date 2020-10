La primera duró poco más de 6 minutos. Se efectuó días después de la captura de Emilio Lozoya...

El tabasqueño le advirtió al mexiquense que sin importar lo que escuchara en “las mañaneras”, el “pacto de caballeros” continuaba idéntico a lo charlado el 3 de julio del 2018, cuando AMLO era candidato ganador y visitó Palacio Nacional. En aquella ocasión arreglaron que más allá de la vorágine mediática y la opinión pública, (ocurriera lo que ocurriera), tanto EPN como algunos de sus colaboradores más importantes serían alejados del patíbulo. “La ropa sucia ya se lavó en casa; aquí no pasó nada”, me dijo una persona que presenció dicho acuerdo.

Sin embargo, poco después de esa conversación telefónica entre AMLO y Peña Nieto, se filtraron la denuncia de hechos de Lozoya y un video presuntamente difundido por su hermano, situación que levantó dudas en el expresidente sobre aquel añejo pacto, y lo obligó, tiempo después, a amagar con soltar dos o tres materiales más de Pío López Obrador recibiendo apoyos.

Amigos de EPN en España me hacen saber que posterior al “recadito” de Peña Nieto al inquilino de Palacio Nacional, hubo una segunda conversación entre ambos personajes. “Habrá durado cinco minutos y el Presidente le hizo saber que no había motivo para acelerarse, que no eran necesarias las amenazas, que estaban entre caballeros, que por mucho que se oscureciera el cielo, siempre saldría el sol para él”.

Tanto EPN como AMLO acordaron negar, bajo cualquier circunstancia, haber tenido comunicación de manera directa a través de llamadas telefónicas. “El Presidente no sólo le aseguró a Enrique que todo estaría en orden con él y su gente cercana, sino que la consulta para enjuiciar a exmandatarios tampoco lo pondría en riesgo, pues su objetivo era otro expresidente”, me dicen algunos íntimos del mexiquense en tierra ibérica.

Aún así, “la videoteca de Peña y asociados” continúa celosamente resguardada, con materiales tanto de Pío López como de actuales funcionarios operando dinero en efectivo, por si el pacto de caballeros se fracturara en algún momento. “Tres ex funcionarios de Enrique tienen copia de esos videos, también dos ex colaboradores de Salinas, por si se ofrecieran”.

Cuando estaban por finalizar la segunda conversación, me cuentan que AMLO y EPN aseguraron no haber grabado ninguna de las dos llamadas entre ellos, incluso bromearon un poco. “De manera jocosa dijeron que ojalá y los audios de estas llamadas no aparecieran filtradas antes de alguna elección, o cuando se hiciera necesario desviar algún tema álgido en el país”. Es otro pacto de caballeros.

¿Les ganará la tentación? Me dicen que no. Ya veremos.

Correo:

alejandroaguirre77@gmail.com