¿Padecimiento o enfermedad?

El entrar al laberinto humano, nos compromete a ser más humanos que sólo superficiales seres de un conjunto social, poco o nada cualitativo, o que en nada responde al mandato ético de la ayuda entre los semejantes; a saber, semejantes podríamos ser todos, en el sentido de la unidad nacional, la asociación de ideas e intenciones de libertad y solidaridad humanas.

C-19, HIV, y un catálogo de nótese: padecimientos físico-orgánicos, mentales, crónicos algunos, u otros que se han arraigado en cierta medida en México, obesidad y diabetes se dice son el resultado de nuestros malos hábitos alimenticios, hipertensión arterial, epilepsias acentuadas, las llamo así debido a que en teoría todos somos epilépticos en mayor o menor grado, la única diferencia estriba en la intensidad de los impulsos químico-eléctricos y su correspondiente aceleramiento en nuestro organismo y comportamiento de niveles cognitivos y del desarrollo social, intelectual, de feed back o retroalimentación, en capacidades del aprendizaje y la integración social mayormente equilibrada en las conductas individuales, pero también en las de carácter del desarrollo social del pueblo de México y nosotros como sus integrantes.

Hemos padecido un desarrollo desigual, que como enfermedades sociales nos han llevado a unirnos para mantener inquebrantable la unidad de la patria, y así en este mes de septiembre de 2024, habremos de celebrar nuestras fiestas patrias, ya que es un honor vivir en un país como el nuestro, que con sus altas y sus bajas vamos sorteando el fuerte oleaje de los inminentes cambios de los diversos rumbos y proyectos de nación a incorporar en nuestro muy propio interés. El presidente Obrador, en una de tantas expresiones connotadas pero valiosas, habló de las letras chiquitísimas en los contratos bancarios de todo tipo, eso se pretende cambiar para que todos los usuarios de la banca estén bien protegidos ante los abusos de empleados bancarios de poca monta que en ocasiones hacen sus propias mafias desde dentro de tales instituciones, y montan o cuelgan adeudos no reconocidos o inventados bajo normas unilaterales y cien por ciento arbitrarias.

El hecho de que casi cualquier ciudadano pueda esgrimir su defensa ante los tribunales respectivos de la competencia en relación a su caso, es en sí un derecho humano y universal, de hecho en pocos años habrá programas de procesales civiles, penales, laborales, criminológicos, y en mucho demás aspectos; en la actualidad muchos licenciados en derecho están usando machotes, o escritos ya hechos para rellenarlos con el nombre del cliente en turno, pero muy pocos sabrán de jurisprudencia, o de cómo llevar un juicio oral con los requerimientos señalados al caso en cuestión. Nos hemos convertido la mayoría en técnicos de las ciencias jurídicas; y creo que por ese lado vienen las expresiones al respecto del aún presidente de la República en un tema muy delicado como lo es la reforma al Poder Judicial.

Padecimiento o enfermedades del sistema social, o probablemente un mero desentendimiento de las causas sociales que involucran la defensa de los intereses de muchísima gente que no podrá pagar un abogado para su defensa o lo que corresponda.

Si usted tiene una hernia en el abdomen qué prefiere, 5 años de tratamiento con pastillas y que no se le quite el problema, o quizá pasar al quirófano para extirpar la hernia que lo carcome y molesta, o quedarse con ella hasta reventar en un cuadro de peritonitis; aclaro que es pregunta. Ya que usted podrá seguir viviendo, pero sin las molestias ocasionadas en su bajo vientre. En mi imparcialidad diría que no estoy ni a favor ni en contra, pero la verdad es que existen desajustes que los propios jurisperitos más connotados saben que se están dando como una terrible arma blanca, silenciosa y de doble filo.

Sin más que agregar, es usted quien tiene la mejor opinión al respecto.