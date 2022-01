¿Palo a Monreal?

Sigue la mata dando. Será esta misma semana, el viernes, cuando un grupo de Senadores de Morena —29 de 61— se reunirán para tratar el tema de la Comisión Especial sobre abusos de autoridad en Veracruz. ¿Recuerda que se creó tras la detención de José Manuel del Río Virgen?

Pues en el encuentro de esta semana los senadores morenistas le darán palo a Ricardo Monreal Ávila y echarán por tierra esa comisión para que se disuelva, porque esa es la instrucción de las altas esferas en franco respaldo al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien este lunes, en vez de mesura, dijo que no tiene miedo y que si quieren le manden dos comisiones más.

Pero para que usted se dé una idea, el encuentro senatorial morenista de esta semana llevará por lema “Somos leales al proyecto de la Cuarta Transformación y al presidente Andrés Manuel López Obrador”. Mejor, imposible. Así que Monreal se quedará con las ganas, en el entendido que dónde manda capitán no gobierna marinero.

Entre los senadores que van contra Monreal están los veracruzanos Gloria Sánchez y Ernesto Pérez Astorga. Ya es un hecho que por voto mayoritario desconocerán la Comisión Especial para Investigar Abusos de Autoridad en Veracruz.

El fin de semana, el vocero de los senadores morenistas, César Cravioto, reprobó que dicha comisión haya sido creada para “estar golpeteando al gobernador de Veracruz”, Cuitláhuac García, mientras que la senadora por Guanajuato, Antares Vázquez, acusó que el único propósito de la comisión es usar al Senado para “golpear a un gobierno legalmente constituido y que está trabajando bien”, por lo que se trata de un asunto político contra el mandatario estatal.

El senador Cravioto indicó a un diario capitalino que es una comisión totalmente ilegal, porque no ha pasado por el pleno y no tiene sustento jurídico. Dijo que los integrantes de la bancada se enteraron de su creación a través de los medios de comunicación y no directamente por su coordinador.

-¿La idea es desconocer esta comisión?, se le cuestionó. “Sí, es una comisión totalmente ilegal”, respondió.

Adelantó que durante la reunión también se discutirá el tema de cómo se procesan las cosas al interior del grupo. “Es importante definir estos temas, cómo vamos procesando las decisiones del grupo y las posiciones del grupo en todos los sentidos (…) para mejorar la forma en que estamos trabajando como grupo mayoritario”, destacó.

Sin embargo, aclaró que no está en duda la continuidad de Ricardo Monreal al frente del grupo parlamentario. “No estamos poniendo eso en la mesa”, puntualizó.

