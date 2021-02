PAN: feroz disputa porteña

Trascendió que la semana anterior, en la Ciudad de México, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, se reunió a comer con el exgobernador Miguel Ángel Yunes y el senador Julen Rementería...

Ambos estuvieron acompañados de sus respectivos hijos que aspiran a la alcaldía del puerto de Veracruz, que actualmente gobierna Fernando Yunes Márquez, el otro vástago del exmandatario panista. Ante su distanciamiento con el líder estatal Joaquín Guzmán Avilés tras la disputa por la dirigencia a finales de 2018, Yunes Linares decidió recurrir a Cortés para lograr un acuerdo con los Rementería para que su primogénito sea candidato a la alcaldía porteña. Sin embargo, se ve que el líder nacional no pudo conciliar entre las cabezas de dos de los principales grupos del panismo veracruzano, pues la guerra sucia entre ambos bandos se ha recrudecido en las redes sociales.

El domingo pasado, por ejemplo, circuló un libelo en contra del llamado "Clan Yunes", exhibiendo sus presuntos negocios familiares al amparo del poder municipal. Aparte del presupuesto de casi 2 mil millones de pesos que ejerce anualmente al Ayuntamiento de Veracruz, señalaban que la empresa "Grúas B&B", que presta servicio a la Dirección de Tránsito Municipal, pertenecería a su Miguel Ángel Yunes Márquez, quien a través de los hermanos Mario y Hugo Delfín Vázquez, supuestos prestanombres, obtendría ingresos mensuales por 4 millones de pesos, de los cuales solamente la mitad irían a las arcas municipales.

Otro supuesto negocio que le imputan a Yunes Márquez sería el de 20 camiones de volteo recolectores de basura que estarían dando servicio en presunto contubernio con el líder sindical de los trabajadores de Limpia Pública, Nino Baxin Mata, ¡aspirante a la alcaldía por Morena!, que le generarían un ingreso de 1.5 millones de pesos mensuales porque son los únicos que trabajan doble turno.

Además aludían a las torres departamentales que otro presunto prestanombres de Yunes Márquez, Pepe Medina, actualmente construye sobre la Avenida Martí que casualmente acaba de rehabilitar la administración municipal de Fernando Yunes.

Por otra parte, ayer circuló un video en el que un vecino de La Tampiquera, Carlos Robles, cuestiona al diputado local Bingen Rementería porque en el acceso a ese fraccionamiento de Boca del Río, que en 2016 fue pavimentado con concreto hidráulico, ahora está siendo roto para conectar a la red de agua y de drenaje un edificio de departamentos que está construyendo el hijo del senador y su socio Juan Bosco.

"Bingen, ¿así quieres ser alcalde? Tú no sabes nada de obra pública, tú no entiendes lo que es la planeación, la conservación. Todo este desmadre por tus departamentos no te importa, no entiendes. ¿Así quieres ser alcalde?", le recrimina.

La suerte del diputado Rementería ha quedado en manos de la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral, quien está por resolver el recurso de reconsideración de 473 panistas afines a él, los cuales exigen su derecho a votar en la convención interna del PAN este domingo 14.