PAN veracruzano

El Partido Acción Nacional en el estado de Veracruz se encuentra inmerso en un proceso de reorganización que representa una oportunidad para fortalecer la democracia y defender las instituciones que sostienen la libertad y el progreso de las personas. Frente al aumento de la pobreza e inseguridad que agravan la crisis actual, los panistas trabajan para ofrecer a los ciudadanos una opción diferente y moderna.

La nueva dirigencia panista en Veracruz ha conducido con legalidad la elección de comités municipales, la evaluación de candidatos a consejeros estatales y nacionales, así como las consultas para la actualización del Programa de Acción Política y reforma de estatutos que será sometida a la Asamblea Nacional en noviembre próximo.

Todo esto es muy importante porque los partidos políticos son entidades de interés público (instituciones al servicio de la población). En otras palabras, los partidos son instrumentos mediante los cuales un ciudadano tiene acceso al gobierno y desde allí actuar en favor de la comunidad.

Sin partidos políticos, sin reglas electorales, sin institutos y tribunales que regulen las elecciones no sería posible elegir con equidad a las autoridades municipales, estatales y federales que brindan educación, seguridad, servicios de salud, de mantenimiento de calles y carreteras o de limpia pública, entre muchas otras funciones que tienen los gobiernos.

Para que haya gobiernos profesionales, transparentes y eficaces que ayuden a la comunidad a superar la pobreza y las diferentes necesidades humanas, se requieren partidos responsables y con propuestas claras para que así los ciudadanos tengan opciones y puedan incorporarse, participar o votar por la opción que mejor represente su pensamiento y aspiraciones.

La democracia es la mejor forma de vida y de organización para que una comunidad pueda elegir y cambiar autoridades, no es perfecta pero tampoco se ha comprobado que el poder depositado en una sola persona sea mejor, pues “varias cabezas piensan mejor que una”. Lo conveniente para el estado de Veracruz y para todo México es que existan opciones de partidos políticos bien organizados y abiertos a la sociedad para que, mediante la competencia, todos mejoren y así se tengan gobiernos avocados al Bien Común y no al servicio de unos pocos. Carlos Castillo Peraza aseguraba que el PAN no busca “eliminar a los adversarios” y por ello insistía que el diálogo entre diferentes partidos y opciones ayuda a gobernar con las mejores propuestas. De esa forma se podría desechar los caprichos personales o de grupo que conducen al error. Da gusto ver que los panistas caminen con orden y generosidad hacia la Asamblea Estatal que se celebrará en Orizaba el próximo 23 de octubre. Éxito a los candidatos a consejeros estatales y nacionales que han puesto su experiencia y trabajo al servicio de la democracia mexicana y gracias a los delegados electos en las asambleas municipales que siguen con lealtad a don Manuel Gómez Morin y a don Efraín Gonzales Luna en esta “Brega de eternidad”, pues hay que “sembrar esperanza para cosechar victorias”.

