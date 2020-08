PAN y Morena, gallera alborotada

En el PAN la guerra interna por la candidatura a la alcaldía de Veracruz podría colocarlos en un riesgo real de división.

El acelere está a su máximo nivel, subrepticia y abiertamente, señal de desesperación, intereses personales y división entre grupos, sin respeto a sus dirigentes y reglas escritas y no escritas. Acaso los más desesperados sean Bingen Rementería Molina, el diputado local, hijo del exedil porteño y senador de la República, Julen Rementería del Puerto, y sorprendentemente, la diputada Mariana Dunyaska García Rojas. Uno, él o su papá, encargó una encuesta a la empresa Mitofsky para determinar quién de los aspirantes más visibles de ese partido encabeza las preferencias ciudadanas, y en la parte toral de esa consulta “¿A quién prefiere como candidato a Presidente Municipal de Veracruz por el PAN?”, obviamente aparece hasta arriba con 60.6%, seguido de la diputada María Josefina Gamboa Torales con 26%. Curiosamente no aparece en la relación de los candidateables la senadora Indira Rosales San Román, la favorita del clan Yunes para alcanzar esa nominación para relevar en el cargo a Fernando Yunes Márquez, ni tampoco la diputada Mariana Dunyaska que, seguramente con su conocimiento y aprobación, encabeza la lista de prospectos para ser ella la abanderada panista, sólo que el sondeo no lo hizo una casa encuestadora, surgió de sus propios simpatizantes que la colocan con una simpatía del 46%, Indira con 28.2%, Bingen con 14.4% y María Josefina con apenas 10.7%. Desde luego que ninguna de esas mediciones puede tomarse como termómetro real, sino más bien refleja la efervescencia que existe al interior de ese partido donde coexisten y hasta la fecha son irreconciliable las corrientes políticas del líder formal en el estado, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, y del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, quien ejerce el verdadero poder panista en la conurbación Veracruz-Boca del Río, y por lo cual quién sabe qué pasará en las definiciones que ocurrirán los próximos meses, si podrán conciliar o acabarán despedazándose y electoralmente vulnerables. Y, en las otras pistas sobre el mismo tema, surgió intempestivamente Rosa María Hernández Espejo como la puntera en esa carrera por la candidatura de Morena en el municipio jarocho, tras su renuncia a la subdelegación estatal de programas de Bienestar, según comunicó, para dedicarse “a tareas personales” y, desde su cuenta de Twitter, lanzó un “reto a los que son servidores públicos a que también suelten el cargo y bajen a ras de suelo sin lucrar con el puesto. Cierro un ciclo y emprendo un nuevo camino”. Así de claro, lo que significa que el diputado federal Ricardo Exsome Zapata no buscará esa nominación, para la cual se encontraba apuntado desde hace tiempo.

