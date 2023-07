¿Para dónde hacerse?

La cruda realidad dice otra cosa, muy distinta al discurso oficial. Por más que quisiera uno creerle al pañuelito blanco de Andrés Manuel (que por cierto, desde que se descubrió el robo en Segalmex ya no lo ha blandido), que lo mostraba a cada rato en las mañaneras, afirmando que México estaba libre de corrupción, y en consecuencia que el crimen organizado ya no compraba a las autoridades, los hechos que vivimos día a día muestran un país envuelto en robos, en secuestros, en homicidios.

Nos amanecemos un lunes con el robo, a pleno luz del sol, en completa impunidad, por varios minutos, en una autopista súper transitada, sin que apareciera una sola patrulla de la Guardia Nacional, a pesar de las denuncias que se hacían en las redes sociales, de cómo unos cuatreros se llevan camionetas de lujo bajadas de una madrina.

Otro día nos enteramos del secuestro de 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad del estado de Chiapas (donde la inseguridad es pan de todos los días), por parte de un grupo criminal, de los muchos que hay en ese estado, exigiendo a cambio de su libertad la destitución de varios jefes policiacos, muy cercanos al gobernador del estado. Toda esta logística del secuestro, escenificada a las 5 de la tarde, con luz solar que permitió a los automovilistas tomar video y difundirlo, sin que la Guardia Nacional, el Ejército o la Marina hicieran acto de presencia.

Apenas el fin de semana pasado, el acribillamiento de Hipólito Mora, exlíder de las autodefensas, quien fue perseguido por sus asesinos y recibió metralla por más de 30 minutos, y lo raro, como hoy se sabe, es que ese día la mismísima Guardia Nacional que todos los días estaba en la Ruana, Michoacán, se había ido del lugar, como dejando el terreno libre para que los malosos actuaran sin ningún recato.

Apenas ayer atentaron contra el secretario de Gobierno de Tamaulipas, Héctor Joel Villegas González, que solo se salvó por el blindaje de su camioneta y el número de escoltas que traía, que si no, otra cosa se estaría escribiendo sobre este otro hecho, de los muchos que suceden todos los días en México.

La dura realidad, como lo dije al inicio de esta entrega, es que el mismísimo presidente de la República ha admitido que durante sus cuatro años y medio se han cometido 156 mil 204 crímenes, rebasando y por decenas de miles a los que se ejecutaron en los gobiernos de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón.

Lo dije en un comentario radiofónico: ¿Qué festejarían pues el primero de julio en el Zócalo de la Ciudad de México? Si acaso las remesas de miles de millones de dólares que siguen llegando, gracias a nuestros paisanos que se han ido a los Estados Unidos, huyendo por la inseguridad que se vive acá, o por los nulos apoyos que éste y los anteriores gobiernos del PRI y del PAN le negaban al campo y a los agricultores-ejidatarios, o por la falta de empleo en las grandes ciudades, separándose de sus familias cercanas con tal de lograr sobrevivir.

Tan solo el pasado mes de mayo México recibió 5,693 millones de dólares (10.72% más que el mismo mes del año pasado), lo que augura que en este 2023 superaremos los 58 mil 497 millones de dólares que entraron en 2022, y que ha sido esto lo que ha evitado el colapso de nuestra economía, junto con la inversión extranjera que está arribando a caudales.

No, estimado lector, ya no hay para dónde hacerse. La cruda realidad desnuda el discurso político oficial y más temprano que tarde el pueblo bueno despertará y hará un lado a los que prometieron como candidatos el cielo, la luna y las estrellas, y ya en el poder han generado desesperanza, zozobra, temor y ganas de salir corriendo de donde viven, porque no hay mal que dure cien años ni ciudadano que lo resista.

plazacaracol@hotmail.com

Twitter: HELÍHERRERA.es