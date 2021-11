Para gobernar hay que capacitarse

Buen día, apreciado lector. A tres años del cambio de gobierno, que por lo visto solo es de partido y de estilo, aunque hay a quienes molesta que se airee el asunto, es evidente que los poco convincentes resultados que ha presentado el triunfador Movimiento de Regeneración Nacional, solo tiene contentos a los que ostentan el poder.

No se trata de añorar “que regresen los ratas”, por generalizar el concepto, pues la polémica en torno a si en el nuevo gobierno hay o no corruptos, es cotidiana; se trata de que como sociedad tengamos gobiernos que en verdad funcionen y sirvan para el ideal que se les eligió y eso no solo es para el estado deVeracruz.

A propósito del tema, llama la atención lo expresado recientemente por la exalcaldesa y flamante diputada local del Partido Verde, Citlalli Medellín Careaga, en reunión con experimentados y reconocidos periodistas del Grupo de Los Diez, que este viernes 12 presentan el primer libro grupal “Magia Orizaba”, a las 13 horas en el Teatro Llave de la bella Pluviosilla.

Citlalli sostiene que la política es una profesión donde para saber gobernar hay que capacitarse, especializarse, darle resultados al pueblo.

Dice que ama la política porque es la mejor herramienta para apoyar al que menos tiene “y México y Veracruz necesitan mucho de la política, hace falta mucha sensibilidad de parte de los ejecutivos en el poder”.

En apariencia desconocida por el vulgo, cuenta que muy joven odiaba la política. En su pueblo estudió hasta la preparatoria, luego emigró a Europa, llegó “con una mano enfrente y otra atrás” a Florencia, Italia, donde se preparó durante diez años.

Empezó de niñera y cuidando abuelitos, además de dar clase en un gimnasio, aunque padeció hipotermias por las bajas temperaturas; estudió economía y comercio en la Universidad de Florencia y especialidad en turismo y maestría en Marketin Turístico, trabajó en hoteles de una cadena de lujo y encargada de relaciones públicas en el Consulado, donde conoció a políticos mexicanos que iban de vacaciones a Italia, como Roberto Madrazo, a un hermano de Ernesto Zedillo, a Miguel Alemán, entre otros.

Por invitación del Ministerio de la Cultura organizó una asociación de mexicanos en Italia; allá también le tocó promover el voto de los mexicanos en el extranjero. Después de diez años bien preparada y con cierta experiencia, regresó a México y a Veracruz para alcanzar importante desempeño en el sector público. Pero eso será tema de próxima colaboración.

POR CIERTO: Alguien que sí muestra capacidad y sensibilidad para servir acá en su tarea como titular de la Sedarpa, el doctor Evaristo Ovando Ramírez, suele estar pendiente del trabajo de productores y artesanos, como lo demostró recientemente al visitarlos a una expo -sin escoltas ni acompañantes- en el Parque Doña Falla. Bien hecho.

