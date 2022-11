Para los gustos los colores

El tiempo se va en un suspiro, en sentido contrario al dicho presidencial de hace casi un año, hoy la auto llamada cuarta transformación se desdibuja, anda en zigzag y titubea. Vive un extravío.

En dos años, los que faltan para el gran destape, van a suceder muchas cosas, demasiadas variables e imponderables que sin duda cambiarán el curso de los acontecimientos. Los eventuales candidatos tienen amenazas dentro y fuera de su ámbito de responsabilidad. El primero de diciembre de hace un año, el mandatario decía: "Si somos auténticos, si hablamos con la verdad y nos pronunciamos por los pobres y por la justicia, mantendremos identidad y ello puede significar simpatía, no solo de los de abajo, sino también de la gente lúcida y humana de clase media y alta, y con eso basta para enfrentar a las fuerzas conservadoras, a los reaccionarios".

Hoy, sin embargo, el desconcierto apresa al lopezobradorismo. Y, en la turbación, comete errores estratégicos elementales: pierde simpatía electoral de sectores de clase media y alta, se empeña en iniciativas extemporáneas sin destino, pone en peligro el cierre del sexenio y complica las posibilidades de quienes pretenden suceder al mandatario.

¿Qué quiere la cuarta transformación? ¿A dónde se dirige? No es hora de poner comas, signo de revisar acentos.

Escribíamos hace unas semanas que el gran elector pondera a diario las capacidades y lealtades de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal, al tiempo de observar a su círculo cercano y al resto del gabinete para ver de qué lado masca la iguana en eso de filias y fobias. Por ello, en primera instancia, es vital que cumplan con las tareas asignadas, tanto en la jefatura de gobierno de la CDMX, como en la cancillería y por supuesto en el senado de la República. Sheinbaum no tiene la capacidad para gobernar a la CDMX, ya lo demostró en tres años que lleva el frente del gobierno capitalino.

Entonces de que sirve a la exdelegada de Tlalpan que sus jilguerillos que tiene en los medios de comunicación y en las redes sociales, la llenan de alabanzas y atributos, si en realidad no cumple con el elemental principio de no llevarle broncas al presidente de México. De qué sirve tener a todo un ejército de operadores políticos y carretadas de billete, si no puedes cumplir con tu función primigenia.

La incapacidad también representa deslealtad y esto lo sabe muy bien Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal, por ello, no se distraen con fuegos artificiales y el canto de las sirenas.

Con tales directrices, acciones y operadores, casi se oye el tronar de dedos de quienes buscan hacer suya la candidatura presidencial de Morena que perdió su envoltura de regalo. Sí, el lío mayor es para ellas y ellos.

Si bien el costo político de la actitud, la indecisión y la acción presidencial puede repercutir en el cierre del sexenio, el costo electoral recae sobre quienes buscan la candidatura local o la presidencial.

Aunque el mandatario esté detrás, él no aparecerá en la boleta. Y, en el colmo de esa situación, están encorsetados: si no repiten o respaldan el dicho y la decisión presidencial en turno, malo; si lo hacen, también. Claro, de momento, no buscan granjearse la simpatía del electorado, sino la del mandatario; pasar de la nominación a la designación, pero a saber qué será cuando volteen a ver al electorado. Pero, dice el filósofo inglés Thomas Hobbes, los pactos que no descansan en espadas no son más que palabras.

Si el extemporáneo lance reformista y la inmediata revancha política son una estratagema para tender una cortina de humo, en ella también se pueden perder o axfisiar los morenistas del dirigente Mario Delgado.

Qué bueno que el mandatario, como dijo, no se corrió al centro para quedar bien con todos. Qué malo que se corrió al extremo para quedar bien con los radicales. Puede creer que marcha en línea recta, pero no. Tal es el aturrullamiento que, pese al dicho presidencial, "de nada se logra con las medias tintas", en ese líquido ahora se flota.