Partidocracia

El poder que ejercen los partidos políticos no es ni debe ser omnímodo, sino lo contrario, la tarea es redignificar el papel de los partidos con hechos, fundamentos y elementos político-constitucionales al servicio de la sociedad en su conjunto.

La reducción en aportaciones en dinero a tales institutos hará que usen más su inteligencia operativa, aunque no se descartan otras vías de financiación; se debe evitar la compra-venta o coacción del voto popular. Es un hecho que la credibilidad está en juego, pues son el instrumento para legitimar a los gobernantes en la transferencia de poder otorgada en el voto ciudadano, donde sea patente el resultado viable, coherente y sustantivo en las personas en las cuales recaiga la tarea de gobernar atinadamente.

En estos momentos críticos y bombardeados por tantas versiones informativas, podemos caer en los claroscuros de la información. Lo deseable será votar a la gente más indicada, debiendo sacudir a la conciencia plural y social de todos los ciudadanos. Nadie será absoluto, tampoco lo es el presidente Andrés Manuel López Obrador; sería una fatalidad así pintarlo o así creerlo. Antes bien, la política debe ser una herramienta útil para la reforma y progresividad de México, de lo contrario jamás nos libraremos del lastre de la corrupción al mitigarle y no sólo en partidos en elecciones, igual en otros tipos de organizaciones que manejen dinero del pueblo o donaciones de sus patrocinadores.

Un aspirante a diputado federal me cuestionaba en varias formas, a lo cual le dije que en lo sucesivo serán más importantes las personas o candidatos a insacular que todo el partido al cual representen. Aunque sabemos que el oficialismo es Morena, hay que respetar la dinámica de la pluralidad, la elección de 2021 no será un paseo por el parque y luego directo a gobernar. Pesará el factor de las personalidades a elegir, su transparencia, su nitidez social y el empeño de sus equipos de trabajo por lograr no sólo convencer, sino además revitalizar la credibilidad en las instituciones públicas conocidas como partidos políticos, no adjetivándolas de ser meros entes de la partidocracia. Se trata de reconciliar a todo un país que ha pasado por severas crisis, como el Covid-19, la fragmentación capitalista o la nueva guerra fría entre Estados Unidos y China, en tanto la tarea sea restañar las heridas sociales, ante los cambios que ya enfrentamos, pero también por aquellos retos por venir en el futuro cercano.