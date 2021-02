Partidos definen candidatos por Xalapa 

Los candidatos a la alcaldía de Xalapa están prácticamente definidos: el senador Ricardo Ahued Bardahuil va por Morena; si no hubiera alianza opositora, el ex alcalde David Velasco Chedraui iría por el PRI; Cuauhtémoc Velázquez, por el PRD; y el diputado local con licencia Sergio Hernández, por el PAN.

Sin embargo, es muy probable que esos tres partidos incluyan a la capital de Veracruz en la lista de municipios donde enfrentarán el proceso juntos; es decir, en el convenio de coalición presentado ante el Organismo Público Local Electoral, OPLE.

En las últimas horas ha trascendido que mediante una encuesta, las dirigencias nacionales de PAN, PRI y PRD definirán a su abanderado. Es un tema en el que ya estarían de acuerdo los dirigentes estatales de esos partidos, Joaquín Guzmán Avilés, Marlon Ramírez Marín y Sergio Cadena Martínez, respectivamente.

Además de los mencionados, el Movimiento Ciudadano postularía al ex rector de la Universidad Veracruzana, Raúl Arias Lovillo, a quien ya le extendieron la invitación; y Podemos, al ex diputado federal Uriel Flores Aguayo; muy probablemente Unidad Ciudadana presente a la ex diputada local Cinthya Lobato Calderón; mientras que en veremos están los nombres que presentarán de Fuerza por México, Redes Sociales Progresistas y los locales Todos por Veracruz, el partido identificado con el diputado federal Héctor Yunes Landa, y el Partido Cardenista.

Muy probablemente este será el proceso local electoral más competido en la historia de Xalapa; de entrada, entre cinco de los aspirantes a suceder a Hipólito Rodríguez Herrero acumulan 14 cargos de elección popular: Ricardo Ahued ha sido alcalde de Xalapa, diputado local y federal y senador; David Velasco, alcalde y diputado local; Cinthya Lobato, dos veces legisladora local; Sergio Hernández, dos veces diputado local; y Uriel Flores, diputado federal, dos veces legislador local y regidor del ayuntamiento de Xalapa.

Los partidos postularon a lo mejor que encontraron; en el papel y por la trayectoria de los aspirantes no hay un solo candidato débil. Sin embargo, toda la atención se ha centrado en el abanderado de Morena y en la posible alianza entre panistas, priistas y perredistas.

El problema para la causa de Ahued no se relaciona con la imagen del candidato, sino con el acelerado desgaste que presenta su partido en la capital de Veracruz, donde el alcalde Hipólito Rodríguez se ha convertido en el principal aliado de la oposición.

Objeto del escarnio por su forma de evadir a la prensa, Rodríguez Herrero parece encarnar la mediocridad gubernamental y la sumisión ante las indicaciones para devolver dinero no ejercido, a pesar de que sabe perfectamente que esa medida representará menos ingresos para las futuras administraciones municipales.

La falta de obra, que al menos en la opinión pública se atribuye a la devolución de recursos a la Federación por parte de las actuales autoridades municipales; las deficiencias en los servicios básicos; el descuido en que se encuentra la ciudad; el aumento en el cobro por agua potable; y una larga lista de estulticias municipales podrían pasarle la factura al actual senador en el proceso local de Xalapa. @luisromero85