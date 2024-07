Partidos políticos; presupuestos y estadísticas

El futuro de los partidos políticos en México es claro, al menos en el corto plazo. Por un lado, tenemos su permanencia como las figuras que presentan ideologías y opciones políticas, pero por otro tenemos inminentes mutaciones, evoluciones o desaparición, esto solo para que emerjan nuevos que vayan acorde a las demandas presentes y futuras de la población.

En esta elección del 2024, Morena tuvo una efectividad cercana al 86%, el PAN de 6% PRI de 4%, MC de 3% y otros 1%, son números brutales y deterministas, ahora al contrastarlos con algunos estudios del 2023 los números fueron prácticamente iguales, Morena 84%, PAN 7%, PRI 4% MC 4% y otros 1%, por lo que cualquiera que maneje estadísticas, modelos probabilísticos y demás sabrá dos cosas, la primera que revertir esa tendencia era prácticamente imposible, ya que representaba el cambio de opinión de más de 30 millones de personas, y la segunda, que no había posibilidad ni necesidad de un fraude electoral, esto aunado a los procesos y candados que tiene el INE y sus equivalentes en los demás niveles de gobierno.

El proceso de este año ha sido el más costoso de la historia, superando los 60 mil millones de pesos, equivaliendo a poco menos de la mitad del presupuesto anual de Veracruz y siendo un poco menor al presupuesto de Tlaxcala, Colima y Nayarit juntos. El INE aprobó un presupuesto de 22 mil 322 millones de pesos para el ejercicio fiscal de 2024. Adicionalmente, se asignaron 13 mil 682 millones de pesos a los organismos públicos locales para la organización de los comicios. Los tribunales electorales federales y locales recibieron en conjunto alrededor de 6 mil millones de pesos. En cuanto a los partidos políticos, el financiamiento total ascendió a 10 mil 444 millones de pesos, de los cuales 6 mil 609 millones fueron para actividades ordinarias y 3 mil 304 millones para gastos de campaña a nivel federal. A nivel local, se destinaron más de 8 mil millones de pesos para los partidos políticos. Para el 2025 se estima el presupuesto de los partidos ascienda a casi 5 mil millones de pesos, sin contar que algunos estados tendrán elecciones, como el caso de Veracruz que se renuevan los 212 municipios.

La participación de los partidos políticos no solo en México, sino en gran parte del mundo, ha venido sufriendo transformaciones importantes, desde la formación de los primeros partidos políticos modernos en la Gran Bretaña del siglo XIX, donde se posicionaron debido a una monarquía cada vez más debilitada, surgieron los Tories (conservadores) y los Whigs (liberales), hasta la actualidad con partidos de ultraderecha, anarquistas o izquierda radical.

Hoy en México después de muchos años y diversas transformaciones, vivimos un punto de inflexión sobre el papel de los partidos políticos, la sociedad en las últimas elecciones mostró su descontento generalizado sobre los partidos de antaño (PRI, PAN, PRD) y esto no se debe al pasado de estos partidos (que es a lo que sus dirigentes achacan la derrota), se debe al presente y al papel que juegan tanto los dirigentes como sus representantes y candidatos, quienes siguen pensando que la democracia es un concurso de popularidad, de atacar y hacer campañas sucias (como lo hicieron con Rocío Nahle), o prometer cosas a sabiendas que no son posibles (como Miguel Ángel Yunes con bajar la edad de las pensiones cuando financieramente es inviable o sumamente irresponsable), o peor aún, intentan vender soluciones a problemas públicos con los actores que ocasionaron esos problemas, y para rematar de manera sardónica acusar de ignorantes o necesitada a la población que no votó por ellos.

El futuro de los partidos políticos no está en el partido per se, sino en sus representantes y dirigentes, sobre como afrontarán su presentación hacia la sociedad, el problema no es el pasado, sino la visión y oferta de futuro.

