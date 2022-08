Pasiano, Del Río y Monreal

Apenas habían pasado cuatro días de su liberación, cuando el alcalde electo de Jesús Carranza, Pasiano Rueda Canseco, acudió al Senado para entrevistarse con dos personajes que resultan incómodos para el gobernador Cuitláhuac García: el senador Ricardo Monreal Ávila, y el secretario técnico de la JUCOPO en la Cámara Alta, José Manuel del Río Virgen.

Pasiano Rueda, quien ganó las elecciones municipales de Jesús Carranza abanderado por el Partido del Trabajo, estuvo preso por casi nueve meses en Veracruz, señalado por el delito de ultrajes a la autoridad.

Fue liberado porque, al igual que Del Río Virgen, le protegió la justicia federal. El delito que se le imputaba era inconstitucional, y así lo determinó la Suprema Corte.

No lo pudieron retener más en prisión y finalmente fue liberado, pero no recuperará los nueves de su vida que dejó en el penal de Tuxpan.

No dejó pasar ni una semana; el alcalde electo de ese pequeño municipio veracruzano de poco más de 27 mil habitantes viajó a la Ciudad de México para buscar a otro personaje que, como él, fue encarcelado: el ex diputado federal y ex alcalde de Tecolutla José Manuel del Río.

Del Río, académico del Instituto Politécnico Nacional, fue acusado por la fiscalía veracruzana por el homicidio de Remigio Tovar, quien fuera candidato del Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cazones de Herrera.

El órgano de procuración de justicia no le comprobó su participación en delito alguno y por ello fue liberado el pasado 17 de junio del penal de Pacho Viejo.

Recurrió a un amparo y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para ventilar un acto de injusticia que lo mantuvo preso por casi 6 meses.

Pese a todos los intentos de la fiscalía por mantenerlo detenido, tuvieron que liberarlo; hoy despacha en la JUCOPO del Senado, desde donde ha señalado al gobierno estatal por la persecución en su contra.

Afirma Del Río que con su captura, el ejecutivo veracruzano intentó golpear al líder de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, quien durante meses mantuvo una lucha en Veracruz por la liberación de personas señaladas por el delito de ultrajes a la autoridad.

Del Río, por cierto, fue entrevistado este lunes para el programa Tragaluz; dijo el ex diputado que el gobernador Cuitláhuac García atenta contra su inocencia y que lo denunciará por ello.

Se sumó, de igual forma, a las voces que cuestionan el manejo de la deuda por parte del gobierno veracruzano; afirma que la administración estatal no ha transparentado 42 mil millones de pesos de nueva deuda.

Categórico, Del Río Virgen sostuvo que el ejecutivo se convertirá en un lastre para el presidente López Obrador.

Ambos, Del Río Virgen y Pasiano Rueda, se asumen como víctimas de la persecución política del gobierno veracruzano; aunque el primero de ellos tiene mucho mayor peso, por los grupos que le respaldan, Ricardo Monreal y Dante Delgado; y porque fue el propio gobernador quien le dio trato de delincuente, sin existir una sentencia firme.

@luisromero85v