Peligro diario en obra costosa

En la carretera Xalapa-Coatepec no hay día en que no se registren accidentes vehiculares. Tan sólo este fin de semana ocurrieron varios percances en los que por fortuna no hubo personas muertas.

El tema es mucho más complejo y tiene que ver con las denuncias por presuntas irregularidades en la ejecución de la millonaria obra que se realizó durante el gobierno del panista Miguel Ángel Yunes Linares.

En febrero de 2018, el entonces gobernador veracruzano Miguel Ángel Yunes inauguró dicha vía, por donde circulan cada día unos 35 mil vehículos.

Con bombo y platillo, el exgobernador indicó que esa inversión no requeriría reparaciones en los próximos 30 o 40 años; dijo también que la carpeta tenía 23 centímetros de concreto hidráulico y que contaba con extraordinarias medidas de seguridad. "Será el primer bulevar en todo el estado con medidas extraordinarias de seguridad; tendrá un arco en la entrada y salida de este bulevar con cámaras de videovigilancia y cámaras también para detectar las placas de los vehículos, de tal manera que contribuirá a la seguridad de toda la zona".

El exejecutivo estatal apuntó que los trabajos no sólo se enfocarían al bulevar, sino que se extenderían a la glorieta de Coatepec para continuar por el libramiento y entroncar a la carretera a Totutla, conocida como la vía libre a la zona de las Altas Montañas, para salir a Las Trancas. El problema es que desde que fue inaugurada, la carretera Xalapa-Coatepec ha representado un peligro para quienes la transitan.

Prácticamente no hay semana sin accidentes; y en tiempos de lluvias la carpeta adquiere características jabonosas. Por ello fue limitada la velocidad de los vehículos a 60 kilómetros por hora; y a pesar de eso, los percances continúan.

Como se sabe, la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) fue la instancia responsable de dichos trabajos; la dependencia, en 2018, era encabezada por Julen Rementería del Puerto, actual senador por el Partido Acción Nacional.

Pues bien, las quejas son constantes por los miles de automovilistas que transitan de manera diaria por esa vía de comunicación; acusan que la obra estuvo mal realizada, ya que no se habría cumplido con las especificaciones técnicas requeridas. Lo que dijo Yunes Linares sobre los 23 centímetros de la carpeta muy probablemente sea cierto; también lo que anunció con relación a la construcción de un circuito completo que entronca a Las Trancas; lo que no dijo, sin embargo, es que esa obra representa un peligro; de hecho, la vía Xalapa-Coatepec ha cobrado la vida de personas.