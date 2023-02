Pemex y el Metro, mucho en común

¿Cuántos muertos le hacen falta a este gobierno a causa del supuesto mantenimiento a las refinerías del país? Y es que antes de que concluyera la semana pasada, el sur de Veracruz fue testigo de dos incendios en instalaciones de Pemex, el primero en la Refinería Lázaro Cárdenas de Minatitlán y el segundo en el Centro de Almacenamiento Estratégico, Tuzandepetl en el municipio de Ixhuatlán del Sureste.



Y sí, lamentablemente también hubo uno más en el país vecino del norte, en la refinería Deer Park, misma que fue adquirida por la paraestatal en Estados Unidos y ni por estar en otro país, se salvó de los “accidentes” que se vienen dando en las refinerías que están en territorio mexicano.



Lo más preocupante y hasta escandaloso que en un solo día fueron tres accidentes en tres refinerías de Pemex, pero en las dos del sur de Veracruz costaron vidas humanas.



Sin duda la industria petrolera es de alto riesgo, un riesgo al que se enfrentan día con día sus trabajadores que operan en ellas, pero la amenaza latente es la frecuencia de estos accidentes dentro de las instalaciones de Petróleos Mexicanos que ya empiezan a ser preocupantes.



Pero ni la magnitud de los hechos, ni los muertos, parecen ser suficientes para que Pemex y el gobierno “transformador”, sancione y separe del cargo al o los funcionarios por la responsabilidad en las explosiones, incendios o siniestros que han puesto en riesgo o han cobrado la vida de los trabajadores.



A casi 5 años, la 4T va acumulando muertos en Pemex, y eso que el Presidente de la República, el director de Pemex y la titular de Sener, se la pasan diciendo en las mañaneras que se están rehabilitando las refinerías, entre ellas la de Minatitlán, que en esta administración ya acumula media decena de accidentes que han sido documentados.



El 26 de diciembre de 2020 se suscitó una fuerte explosión que afortunadamente no cobró vidas; el 7 de abril de 2021 un incendio en la casa de bombas de transferencia de la refinería que alarmó nuevamente a la población, dejando un saldo de siete lesionados con heridas leves; un trabajador por quemaduras y uno por intoxicación.



El 3 diciembre de 2021 por la noche, reportaron otro incendio donde también favorablemente no hubo daños humanos; cerca de las 22:00 horas del 29 de diciembre de 2021, se presentó otro incendio que fue calificado como de bajo riesgo para la población de Minatitlán.



Asimismo, el 3 de enero de 2022, al filo de las 22:15 horas, hubo una fuerte explosión en la torre de enfriamiento CT100, y la de este 23 de febrero que cobró la vida de Leopoldo Sánchez Calixto de 42 años, quien sufrió quemaduras en el 90 por ciento de su cuerpo y Alan Osvaldo Domínguez de 45 años de edad, con quemaduras en el 75 por ciento de su cuerpo, sin olvidar a Carlos Ascensión Morales, víctima mortal de la Planta de Almacenamiento Estratégico Tuzandepetl, del municipio de Ixhuatlán del Sureste.



Al parecer Pemex y el Metro de la ciudad de México, van teniendo mucho en común, donde la negligencia, el olvido y otros intereses, están cobrando vidas, solo esperamos que aclaren estas muertes, y no salgan que se trata de sabotaje, venganzas o actos para dejar en mal a este gobierno, que ya tiene en sus manos, la sangre de Leopoldo, Alan y Carlos.