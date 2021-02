Peña buscó a AMLO

Enrique Peña buscó al presidente apenas supo de su contagio por Covid-19. Posterior a tener comunicación con él a través de un tercero supo que los síntomas no eran del todo leves.

“Es preferible evitar que se agite hablando aunque fuera una llamada breve”, le dijeron al mexiquense cuando intentó contactarlo, “le manda saludos y agradece su preocupación”.

Fue ahí cuando el ex presidente decidió escribir un tweet deseando pronta recuperación a AMLO. De acuerdo a fuentes en España, todas ellas cercanas a Peña, la interacción entre ambos personajes se ha mantenido aceitada, cordial, y en ocasiones, institucional, pero no dejan de sostener vínculos.

Los acuerdos AMLO-EPN continúan, a pesar de la cercanía electoral. Los dos se saben cosas que prefieren no ventilar; ambos tienen documentos y videos que bien podrían armar escándalos de gran magnitud. Peña estará tranquilo a pesar de Lozoya o Robles, mientras el tabasqueño podrá mantenerse en paz ante probables nuevos videos de su hermano. Es un ganar-ganar.

Una de las pocas personas con las cuales AMLO quiso mantener comunicación en estos días de contagio, (además de Olga Sánchez Cordero, Marcelo Ebrard y Jorge Alcocer), fue con Enrique Peña Nieto, más allá de su llamada obligada hacia el Presidente Ruso, Vladimir Putin. Los acuerdos y la tranquilidad a meses de las elecciones no pueden esperar.

El asunto es claro: el Presidente no quiere sorpresas sobre su círculo cercano rumbo a las intermedias, no desea videos filtrados o audios sorpresivos ante la cercanía de las elecciones, y para ello, necesita tener atendido a Enrique Peña. Lo mismo ocurre con el mexiquense; requiere saber que puede vivir pacíficamente en España.

Los acuerdos amarrados en aquella visita que AMLO tuvo como candidato ganador a Palacio Nacional, en julio de 2018, (cuando recorrió junto a EPN algunos pasillos de la sede presidencial), continúan fuertes, no porque ambos tengan palabra de caballeros, sino por supervivencia; ninguno de los dos querría sacar secretos a flote.

“AMLO le hizo saber a Enrique que algunos síntomas del Covid le pegaron fuerte, pero otros ni se le presentaron. Es probable que por un tiempo no pueda hablar mucho en las mañaneras, ni tampoco permanecer demasiado tiempo parado, como habitualmente lo hacía. Quizá valoren abreviarlas por unos días o semanas”, me confirmó un cercano al ex presidente en España.

Los acuerdos AMLO-EPN continúan, a pesar de la cercanía electoral. Los dos se saben cosas que prefieren no ventilar.