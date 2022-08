Pendientes educativos

La comunidad educativa nacional está de fiesta, hay nueva secretaria de Educación Pública: Leticia Ramírez Amaya, y ante los ojos de la sociedad siempre inquisitiva Sergio Dunstan y Erick Juárez expresan: Llegó a la administración pública de manera circunstancial. “No me preparé para formar parte de un gobierno. Donde quiera que estés, vas a poder servir. Es en el área en que te pongan. No es un asunto individual. Es un “de qué lado estás y con quién quieres estar”. Saber de qué lado vas a apoyar o vas a trabajar”, así se define la actual secretaria.

“Ramírez Amaya egresó de la Escuela Nacional de Maestros y es antropóloga e historiadora por la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH). También participó en la organización ‘OIR. Línea de Masas’, una de las múltiples fracciones del maoísmo”. “Fue activista por la lucha magisterial en la defensa de los derechos de los trabajadores de la educación; profesora de educación primaria en el entonces Distrito Federal, cargo que ocupó hasta finales de los años 80, siendo dirigente sindical de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)”. “Fue secretaria de Organización y en la Dirección del Consejo Nacional del PRD, -en ese periodo- era presidente del partido Andrés Manuel López Obrador, a quien conoció a su llegada al zócalo capitalino cuando encabezó el éxodo de Tabasco al perder las elecciones en esa entidad”.

“Las aspiraciones políticas del actual grupo en el poder y de sus personas se han colocado por encima del proyecto educativo, las aspiraciones más nobles de la nación (que se supone están en la educación) han pasado a un segundo o a un tercer plano”, señala Miguel Ángel Pérez Reynoso en educación futura.org. La deuda con México es enorme. La educación es un derecho y el Estado debe prestar servicios educativos de calidad para que la población pueda cursar la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Sin embargo, de acuerdo con los resultados de la Medición Multidimensional de la Pobreza 2020, realizada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el 19.2% de la población nacional presenta rezago educativo, es decir, 24.4 millones de personas no cuentan con el nivel de educación obligatoria vigente al momento en que se debía haber cursado.

Analfabetismo, un pendiente en México. En México, todavía hay 4 millones 456 mil 431 personas analfabetas; es decir, 4.7 por ciento de la población con 15 o más años que no sabe leer ni escribir un recado, revelaron en 2021 las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La alfabetización debe servir, sobre todo, para que las personas participen de mejor manera, en condiciones de igualdad, en el mundo social; para contribuir a evitar la marginación y la exclusión; para que no existan estigmas que impidan a las personas conocer mundos distintos a los que habitan, plenos de nuevos significados, información y culturas diferentes y enriquecedoras. Es importante, también —en virtud de que con la lectura y la escritura nos relacionamos y reconocemos con otros seres humanos—, para que nos comuniquemos y ubiquemos en la sociedad porque, no hay duda, la lengua escrita ejerce poderosa influencia en la vida social.

“En estos momentos la educación pública del país en todas las fases y niveles y modalidades educativas es un laberinto cargado de experimentos. La educación básica con el Marco Curricular 2022, la educación media y superior con las invocaciones de las nuevas leyes y regulación legislativa la cual no termina de clarificar sus disposiciones institucionales. De esta manera -dice Pérez Reynoso-, ante los ojos de la sociedad, aparecen formas de improvisación en el manejo de los recursos y los procedimientos para tomar decisiones, podría afirmarse que en este momento no existe una política pública clara que le dé sentido a las acciones, existe sí un cúmulo de buenas voluntades, de iniciativas ideológicas como nunca antes se había orientado y de un manejo no muy coherente en la administración educativa, debido a muchas personas y muchos talentos involucrados”.

Opina Joel H. Orozco -asesor técnico-pedagógico- que se avecina un cambio de paradigma educativo, que empezarán a vivir los docentes, alumnos y padres de familia en los próximos años, con grandes deficiencias en la infraestructura escolar, enormes problemas de rezago y abandono educativo post pandemia, una revalorización magisterial que sólo ha quedado en el discurso de la SEP. Con grandes pendientes que resolver, por ejemplo; el programa de Escuelas de Tiempo Completo, la estabilidad de los compañeros que pertenecen al Programa Nacional de inglés (PRONI), falta de prestaciones y derechos laborales perdidos y olvidados por el SNTE, además de incongruencias, desigualdades y problemas en la Unidad para el Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) tanto nacional, como en cada unidad estatal. Otro pendiente y que cabe destacar porque en ningún lado de la Nueva Escuela Mexicana se aborda, son los asesores técnico-pedagógicos (ATPS) que dan asesoría, acompañamiento y brindan una orientación pedagógica a las escuelas que lo necesitan.

El sexenio termina y los pendientes son muchos. Será difícil abordar y solucionar todos, pero será aún más complejo recuperar la confianza del magisterio a quien ya mucho se la ha ofendido apuntan Sergio Dunstan y Erick Juárez.

En dónde estamos parados hoy en día, de nuevo regresamos al punto cero de la iniciativa ¿en dónde estamos parados y hacia dónde queremos dirigirnos? Es ahí en donde se terminan las respuestas. Se han anunciado cambios en la estructura de la SEP y al llegar una nueva titular de la dependencia, se hará cargo de asumir el compromiso de atender los últimos dos años del proyecto educativo de la 4T. Así de riesgoso y de lamentable, dos años para modificar una obra del presente hacia el futuro, es poco tiempo aún con lo mejor de los talentos, ¿o será que comienzan a prepararse para entregar el poder político y también sacrificar el proyecto educativo?, opina Ángel Pérez Reynoso.