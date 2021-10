Pepe Yunes y los golpes a los productores

Si algo ha caracterizado a José Francisco Yunes en su carrera política es el conocimiento de primera mano de los problemas que aquejan a los sectores más vulnerables.

Son los campesinos uno de estos grupos que requieren el respaldo y apoyo de sus representantes populares en el Congreso de la Unión, más en el contexto actual, en el que la pandemia del coronavirus generó una fuerte crisis económica. Por ello, no fue extraña la postura que asumió José Francisco Yunes Zorrilla, tanto en las sesiones de la Comisión de Hacienda como en las del Pleno, donde se discutió la miscelánea fiscal y la Ley de Ingresos para el próximo año. Como se sabe, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional no acompañó, no aprobó los dictámenes que afectan, no sólo a los productores del campo, sino también a los jóvenes, a las asociaciones donatarias de carácter asistencial, así como las actividades empresariales. Cabe recordar algunos fragmentos de su posicionamiento en tribuna en las sesiones del Congreso federal. De entrada, el diputado federal veracruzano expuso: “que esta voz sea de respaldo para los productores del sector primario nacional, para los agricultores, para los ganaderos, para el sector pesquero, para los silvicultores, que se durmieron esta noche pensando que la propuesta de su gobierno, de que no habría nuevos impuestos, ni nuevas tasas, se convertirá en una falacia al despertar”. Manifestó que buena parte de los productores de este país que estaban en el régimen de actividades del sector primario y que pagaban cero por ciento del Impuesto Sobre la Renta, “se levantarán sabiendo que van a pagar en el nuevo régimen hasta 2.5 por ciento, porque eso votaron esta noche”. El exsenador, oriundo de Perote, también dijo que buena parte de esos productores que creyeron que no iban a modificar su carga tributaria “se despertarán esta mañana sabiendo que de pagar la tasa preferencial de 21 por ciento del Impuesto Sobre la Renta, la tendrán que absorber hasta en un 35 por ciento, eso fue lo que votó la mayoría esta noche, al derogar la fracción tercera del Artículo 74 constitucional”. El legislador veracruzano reconoció la pluralidad y la participación de los otros grupos parlamentarios que buscaron evitar que se afectara a los diferentes sectores de la población: “quiero agradecer la buena disposición de diputadas y diputados de diferentes grupos parlamentarios, de todos, sin excepción, que a lo largo de la jornada hicieron un esfuerzo por modificar esto, pero no fue suficiente”. Pepe Yunes tenía claro que la propuesta de Ley de Ingresos impactará de manera negativa a los sectores productivos, así como a las micro, pequeñas y medianas empresas, además de las organizaciones civiles. Expuso que “falla al inhibir al sector exportador su competitividad; hay disposiciones en la ley del Impuesto al Valor Agregado que inhiben la posibilidad de alentar, de movilizar y de acelerar la recuperación económica”; y lamentó que “hoy se castiga al productor, hoy el voto de la mayoría, vuelve a generar una carga excesiva al sector productivo que en la época de crisis y de pandemia dio la cara por este país”.

mail:

luisromero85@hotmail.com

luisromero85@hotmail.com