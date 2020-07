¿Perdón de AMLO a Yunes?

En política es una máxima de que hay platos que se comen fríos. Hay un momento para aplicar la ley, y mejor todavía, el momento oportuno de hacerlo.

Eso se entiende que hacen desde lo más alto del poder, por ejemplo, con el caso de la corrupción en Petróleos Mexicanos con Emilio Lozoya Austin al frente de esa empresa y la extradición, que no tarda mucho, de este personaje para que descubra todos los negocios que se hicieron en esa enorme ratonera. La Fiscalía General de la República ya tendría en su poder una declaración por escrito de Lozoya sobre la intervención directa del expresidente Enrique Peña Nieto y su principal asesor, el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, en la compra de la inservible Agronitrogenados, filial de Altos Hornos de México, por Pemex, sólo para beneficiar a uno de los mecenas en la campaña peñista, Alonso Ancira Elizondo.

Falta esperar cómo van a ir desmadejando ese caso, y agréguese los sobornos de Odebrecht que presumiblemente fueron a parar a campañas priistas, bajo condición de obtener contratos en ese gobierno. El escenario es que EPN y otros enfrentan un negro futuro, aunque van a defenderse hasta el fin, y en caso de concretarse la cárcel ¿alguien lo duda?, el presidente Andrés Manuel López Obrador, su gobierno, volverá a catapultarse para la elección intermedia del próximo año, o aguardar tiempo para la más importante, la que determinará quien lo sucederá en la Presidencia de la República en 2024. Hagan sus apuestas. Lo otro, de interés local, es la declaración que hizo ayer el Ejecutivo acerca de que su gobierno no ha presentado ninguna investigación en contra del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, y no lo persigue. En realidad el presidente engañó con la verdad; su gobierno no ha abierto ninguna carpeta de investigación en contra del panista, pero tiene la FGR volumnosas indagatorias de su paso por el ISSSTE entre 2006 y 2010 en el gobierno de Felipe Calderón es muy probable que pudieran desempolvar, además de las denuncias del gobierno del estado de Veracruz.

“Es posible que el gobierno actual de Veracruz haya presentado denuncias y otras que se hayan presentado o que vengan de tiempo atrás, nosotros no hemos presentado en especial ninguna denuncia”, señaló con puntualidad. Esas palabras dicen mucho, mucho más de lo que literalmente se transcribe, y eludir una respuesta directa debe tomarse como una estrategia política ante la pregunta de un reportero en la conferencia mañanera de ayer martes sobre este tema. Una cosa es lo que diga el presidente y otra lo que ejecute la Fiscalía General de la República, que con todo y su autonomía, responde a los intereses del jefe de la nación, y ésa será la instancia que determine las denuncias de actos de archivadas, y en otro ámbito, las acciones que realice la Fiscalía General del Estado. Entonces no hay que confundirse, lo dicho por López Obrador no significa un perdón para Yunes Linares, quien lo atacó como pocos de sus adversarios. Lo cierto es que, ante un desempeño tan deficiente de la actual administración del estado, proceder contra Yunes es la primera opción para subir los bonos de Morena y su candidato o candidata, pues no hacerlo el PAN podría volver a arrebatarle la silla de Palacio de Gobierno. El símil es el mismo que se plantea al inicio de este comentario, todavía no son tiempos para hacerlo, tendrá que haber una espera razonable, total la elección de gobernador aún está distante.

ROBOS, AL ALZA

Tiendas de conveniencia han sido blanco de robos en los últimos días en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. No es algo nuevo, pero se vuelve más recurrente conforme aprieta la crisis del desempleo. Era previsible. Quienes se quedaron sin un ingreso, necesitan recursos para sobrevivir ellos y sus familias, y lo más fácil para mucha gente es robar y asaltar, un enorme reto para las fuerzas de seguridad.