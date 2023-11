Permiso para llorar

Regresando del súper me cargué varias bolsas trabajosamente para no volver a bajar por nada. Vivo en un cuarto piso. Ya en el último tramo de escaleras se me resbala una bolsa del dedo cordial y siento un doloroso estirón.

Como sea llego, abro la puerta, dejo las bolsas, saludo a la cría, a la cachorra, acomodo las compras, inicio la comida, y mientras hierve la olla, me reviso entonces el dedo que me late de dolor. Resulta que está chueco, inflamado, se me ha luxado. Le pongo hielo y comienzo a masajearlo para hacerlo regresar a su sitio.

Pero, claro, yo sigo con la comida, lavo los trastes; el dedo me molesta, paro, de nuevo lo muevo; en fin, que toda la tarde, entre los quehaceres y ya en el trabajo, sigo dale y dale con el dedo intentando ponerlo en su sitio.

En algún momento pienso que, si no cede, tendré que ir al Seguro, pero qué lata pasar horas sentada esperando ser atendida. Para la noche ya parece mejor, más resignado a que es el dedo medio y debe estar bien porque resulta que se usa mucho, es apoyo para toda la mano.

Al día siguiente lo noto mejor, es decir, lo muevo y ya no se sale. Como quiera ha quedado hinchado, tieso y me duele, pero lo ignoro, lo obligo a hacer su tarea, a no quejarse: ¡anda, sé dedo y trabaja! …Dos días después, "como nuevo"; he obligado a mi dedo a sentirse curado, a ignorar que sigue hinchado, adolorido, a no quejarse.

Recién entonces me causa curiosidad, entro a Google y le pregunto sobre el tema. Bueno, el autodiagnóstico fue correcto: una luxación en todo término; pero resulta que debí ir al médico, se usa anestesia para recolocarlo, hay que inmovilizarlo, son al menos cuatro semanas de reposo… ¡No, qué va, cuatro semanas con el dedo inútil con tanto por hacer!, además, dudo que el IMSS me diera incapacidad por un dedo, si cuando he ido “muriéndome”…, en fin.

Este incidente con mi dedo, al parecer inocuo, tiene un fondo más grande: la certeza interiorizada de que no hay tiempo para enfermarse, no hay tiempo para estar mal, no hay tiempo para… para sentir. Sentir nos convierte en poco productivos. El dolor, el malestar, la tristeza, todo eso quita tiempo. No hay tiempo para llorar.

¿Cuántos de nosotros no hemos ido a trabajar con una gripe o tos infernal?, ¿cuántos seguimos con nuestras actividades a pocos días de que un familiar se nos ha muerto?, ¿cuántos seguimos llegando puntuales a checar al trabajo con el corazón roto? El malestar, ya sea físico o mental, se ve como una debilidad, o ¿se imagina llamando al trabajo para decir que no irá porque hoy la vida le parece demasiado pesada?

Sabemos, no lo ponemos en duda, que nuestra obligación es recuperarnos lo antes posible y, de preferencia, sin dar mucha lata ni andar desperdigando muestras de nuestro dolor, como si los demás no tuvieran también algún sufrimiento oculto con el cual lidiar. Se trata de sentirse bien para producir. Ignorar nuestros males para cumplir el mandato social de ser felices y plenos.

Abundan las frases motivacionales que nos recuerdan que todos pasamos por momentos oscuros, la habilidad es decidir, así nada más, ver el vaso medio lleno. Y bueno, ahí vamos obligándonos a ver medio lleno el vaso con fugas en el fondo.

Vivimos bajo la dictadura de la felicidad, de la autorrealización y el positivismo impuesta por este neocapitalismo ramplón. Y el sistema nos transfiere la obligación de gestionar nuestra felicidad, nuestro bienestar, bombardeándonos con la quimera de la meritocracia, del todos podemos alcanzar la panacea porque es plural y libre. Así que, si no llegas, eres tú. El fracaso es personal y el éxito es la muestra de que el sistema funciona.

Si en general todos, es decir, el pueblo de a pie, andamos batallando la vida, vale la pena preguntarse por qué cuesta tanto trabajo estar bien, por qué no llegamos a la meta por más que todos los días nos levantemos temprano, manifestemos abundancia, cumplamos con el patrón, ignoremos nuestros males y no nos demos permiso para llorar.

Habría que preguntarse: ¿es normal minimizar lo que siento?, ¿quién me enseñó a dejarme para luego?, ¿a quién le sirve que esté siempre disponible?, ¿a quién le afecta que no pueda más?; ¿hay otras formas de gestionar lo que siento?, ¿hay otras formas de organizar la vida donde la productividad a muerte no sea el único camino?, ¿de qué otras formas podríamos relacionarnos para que sentir no sea muestra de debilidad?, ¿qué podemos hacer quienes no tenemos permiso para llorar?





