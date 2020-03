Persecusión misógina

A diferencia del exdiputado local de Misantla, Erik Iván Aguilar López, y del exalcalde de Actopan, José Paulino Domínguez esaforados por 35 legisladores y legisladoras, a Lucero la detuvieron de forma rápida

La exsíndica actopeña Lucero Jazmín Palmeros Barradas fue aprehendida de inmediato por agentes ministeriales, inclusive antes de que legalmente le fuera retirado el fuero.

Este caso ha indignado principalmente a los familiares de la exedil por el injusto proceso legal instrumentado en su contra por una consigna a todas luces política, separándola de sus dos pequeñas hijas menores de edad, cuyo padre emigró a Norteamérica.

Y es que además de que el presunto delito que se le imputa no ameritaría prisión oficiosa, la exsíndica debió ser liberada por la torpe violación del debido proceso legal.

Este caso es aberrante también por las irregularidades en que incurrió la Fiscalía Anticorrupción, avaladas por los diputados de MORENA Emmanuel Vargas Barrientos y Jessica Ramírez Cisneros, que encabezan la Comisión Permanente Instructora de la LXV Legislatura local.

En cambio, el diputado panista Enrique Cambranis, vocal de dicha comisión legislativa, se negó a firmar el dictamen argumentando que el encargado de la Fiscalía Anticorrupción, al solicitar como "representante social en tutela de los intereses difusos de la sociedad veracruzana" que ambos ediles fueran desaforados "para efectos de que esta fiscalía esté en condiciones de proceder penalmente en contra de dichos ciudadanos", estaba estableciendo "por sí mismo que la Revocación de Mandato es por la comisión de delitos, no obstante, en el expediente solo se presumen delitos sin considerar de forma alguna la presunción de inocencia."

El ilegal encarcelamiento de la exsíndica paradójicamente viene a contradecir el discurso feminista de diputadas y funcionarias de la actual administración estatal, pues no solamente ha violentado las garantías individuales y derechos humanos de Lucero Jazmín sino que también ha dañado emocionalmente a sus dos pequeñas hijas.

¿De qué sirve, pues, que ahora haya más diputadas en el Congreso local, que la encargada de la Fiscalía General del Estado sea una abogada, que el Tribunal Superior de Justicia de Veracruz sea presidido por primera vez por una Magistrada, y que la titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos sea otra profesional del Derecho?

Este domingo, en Facebook, la magistrada Concepción Flores Saviaga recordó, con motivo del Día Internacional de la Mujer, que "en 2013 la Suprema Corte de Justicia de la Nación presentó el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género y año con año se activa una y otra vez la alerta de violencia de género contra las mujeres".

"El resultado? Aún no hay resultado; y, no lo habrá si no se cambia de actitud, si no se exige, si no se alza la voz", sentenció la magistrada de la Octava Sala Especializada en Materia Familiar del PJE.