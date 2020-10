Perseverar, una virtud

Decía San Agustín que “las grandes obras son hechas no con la fuerza, sino con la perseverancia”...

Y creo que —además de Jacob Zayas García, de quien hablaré en otro momento— Daniel Fernández Carrión es un xalapeño que se distingue por esa virtud que solo se consigue con la práctica cotidiana de la voluntad. Conocí a Daniel Fernández Carrión en el Ayuntamiento de Xalapa como el último regidor en la lista del Cabildo que en esa época presidió Américo Zúñiga y ahí lo vi concentrado en un proyecto que lo mantuvo ocupado durante todo el cuatrienio, acercar cámaras de videovigilancia a vecinos preocupados por la inseguridad. Desde esa época, al lado de otros regidores que recuerdo gratamente, Daniel Fernández Carrión se empeñó en ofrecer herramientas para crear una mayor cultura de seguridad entre colonos. Ahí, con dinero propio, inició este proyecto que después transformó en #VecinosAlerta reciclando, en donde los xalapeños se organizan para recolectar PET y con la venta de este material pueden conseguir a bajo costo una cámara de seguridad que pueden controlar desde sus teléfonos móviles. Aquí en mi colonia, mi jefe de manzana, el señor Rodolfo Hernández, inició este proceso y los vecinos vamos recolectando las botellas vacías y las vamos entregando para su venta. Me parece un proyecto muy noble que debería de replicarse en otras ciudades y en todo el país. He conversado con Daniel Fernández Carrión y me ha sorprendido el alcance que ha tenido con este programa que promueve la cultura del reciclaje y por ende el cuidado del medio ambiente; motiva a la participación ciudadana y a la auto protección en una ciudad en donde la inseguridad se asoma por doquier.

—¿Cómo nació y cómo funciona este programa? #VecinosAlerta surgió en el 2017, tomando en cuenta la situación de inseguridad que vivimos en nuestra ciudad y buscando aportar de manera personal un bien colectivo a la sociedad. Los equipos son instalados y administrados totalmente por los vecinos.

—¿Cómo se puede participar? Todas las solicitudes de residentes xalapeños son aceptadas, agendando vía inbox por Facebook a la FanPage Daniel Fernández Carrión. Sólo se deben de cumplir los siguientes requisitos: petición vecinal con las razones de solicitud; Croquis con la ubicación de las cámaras; Firmas de consentimiento por parte de los vecinos, con dirección y teléfono para verificar.

—¿Cuándo es la entrega y bajo qué condiciones? La entrega consta de un equipo de videovigilancia, listo para ser utilizado. El equipo se entregará a cambio de una cantidad acordada de plástico PET. Los vecinos se encargarán de la recolección del PET, dotándoles el material necesario para la misma y sin tiempo o cantidad límite de recolección. Se puede obtener uno o más kits de videovigilancia.

