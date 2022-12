Peso fuerte y un gobierno eficaz

Al cierre de este 2022, una noticia ha sorprendido a los analistas financieros: el peso mexicano mantiene la fortaleza que arrancó en mayo de 2022, cuando se estaba saliendo de la pandemia por Covid-19. “El peso mexicano se está desempeñando mejor que cualquier otra moneda de una economía emergente y Wall Street está sorprendido”, escribió Isabella Cota en el diario madrileño El País.



Los analistas financieros coincidieron en señalar que la estrategia aplicada por el presidente Andrés Manuel López Obrador de no incrementar el gasto para contener la deuda funcionó. Rodolfo Navarrete, director de análisis y estrategia de inversión en Vector Casa de Bolsa, coincide con este análisis: “Muchos economistas le estaban exigiendo al gobierno que incrementara el gasto en la Covid y el gobierno no lo hizo y es probable que le salió bien la jugada”.



Lo cierto es que la estrategia del gobierno mexicano funcionó y hoy, al cierre del 2022, la fortaleza del peso da muestra contundente de que las cosas se hicieron bien, que se actuó con visión, con prudencia y con conocimiento de las condiciones macroeconómicas que siempre afectan a los países que van fortaleciendo su desarrollo. Así lo expresó en su cuenta de Facebook el mandatario mexicano hace apenas unos días: “El dólar cerró hoy en 19.36. En medio siglo no se había visto que el peso, en lugar de devaluarse, se apreciara al grado de ser la moneda más fortalecida con relación al dólar.



Los analistas financieros señalaron de inmediato que el peso mexicano va rumbo a registrar un año sobresaliente en 2023, al tiempo que los inversionistas promueven las cualidades de refugio seguro regional de la moneda como motivo para el optimismo.



JP Morgan y Bank of America están promocionando el peso como la apuesta de divisas más atractiva en América Latina, impresionados por las posiciones políticas y fiscales estables de México, las tasas de interés aún altas y la proximidad a Estados Unidos. Para algunos, eso convierte la caída del peso de este mes en una oportunidad, indicaron en un análisis los especialistas de Bloomberg.



“Hay valor en el peso mexicano en los niveles actuales”, añadió Brendan Mckenna, estratega de divisas de Wells Fargo en Nueva York, quien espera que la moneda se fortalezca a 19.50 por dólar en los próximos meses. “También me gusta la historia política local en México en este momento, no hay mucho riesgo político sobre el peso”, destacó.



Si a esta fortaleza del peso, reconocida por los analistas internacionales, le sumamos la estabilidad política, el trabajo de alianzas políticas que se realiza en todo el territorio nacional y los proyectos estratégicos del gobierno federal para el sureste del país y todo el territorio nacional, no cabe duda que el inicio del nuevo año será mucho más esperanzador.



¡Un feliz 2023!



¡Un feliz 2023!

Así con esas buenas noticias, con la claridad de que trabajamos por un mejor país, mis deseos para este 2023 es que cada familia veracruzana alcance sus anhelos, paz, alegría y la prosperidad que da el trabajo. Estoy seguro que será un buen año.



