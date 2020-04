No es momento para construir refinerías e invertir más en Pemex. Si el gobierno quiere ser eficiente y utilizar los escasos recursos para mejorar la vida de la población, es necesario fortalecer la generación de empleos y mejorar los salarios con más empresas privadas.

Ayer volvió a bajar el precio del barril de petróleo a niveles que sólo se veían en 1982. El barril de West Texas se hundió 38%, lo que representa su mayor caída desde 1982, para venderse en 11.39 dólares. La Mezcla Mexicana de Exportación cerró el pasado viernes en 14.35 dólares por barril, por lo que de no recuperarse el mercado de crudo se espera que baje aún más.

En los Criterios Generales de Política Económica 2020, el gobierno del presidente López Obrador estimó que el precio en promedio de la Mezcla Mexicana de Exportación sería para este año de 49.00 dólares por barril.

El Plan de Coberturas Petroleras 2020, semejantes a las que contrataron los gobiernos anteriores para asegurarse contra deslizamientos abruptos del precio del crudo a la baja, es por 20 mil millones de pesos (alrededor de mil millones de dólares) y prevé que el precio del barril de crudo no baje de los 49 dólares. Si el precio de venta resulta inferior, como ya está ocurriendo, México tiene que solicitar la prima de la cobertura para amortiguar el impacto. Como se aprecia, esta cobertura es limitada y temporal, como ocurre con todo seguro.

La guerra de los precios de petróleo desatada entre Arabia Saudita y Rusia el pasado 8 de marzo, inició la caída en el precio del petróleo en todo el mundo y se derivó del rompimiento del diálogo entre la Organización de Países Exportadores de Petróleo y Rusia respecto de los recortes de producción de petróleo propuestos en medio de la pandemia de coronavirus.

México no sólo no quiere recortar su producción petrolera, sino que construye una nueva refinería. El gobierno actual cree que Pemex es una palanca de desarrollo que nos llevará a un futuro mejor, pero no toma en cuenta dos factores fundamentales. Por un lado, desdeña la participación de la iniciativa privada en la generación de energía mediante contratos de exploración y extracción de hidrocarburos (rondas petroleras) y por otro, disminuye su interés en energías alternativas.

Si el gobierno concentra sus recursos en el rescate de la empresa paraestatal, que sigue perdiendo dinero, está corriendo riesgos que podrían asumir empresas privadas. Ninguna cobertura es por todo ni para siempre. Aumentar, en cambio, la inversión en investigación y desarrollo de energías limpias o verdes, como la eólica, ayudaría a construir un futuro en donde se dependa cada vez menos del carbón y del petróleo.

Es muy importante además que el gobierno entienda cómo funciona el mercado. A mayor demanda, mayor precio; a menor demanda, mayor oferta. Con la pandemia se ha disminuido la demanda de gasolina, por lo que el precio del petróleo será bajo por un buen tiempo, pero además los países desarrollan nuevos coches eléctricos, de ahí que a mediano y largo plazos seguirá disminuyendo la demanda de petróleo.

Más vale que reconsidere el gobierno su política energética y que abra a la iniciativa privada el sector privado para no cargar con tantos riesgos. La calificadora Moody's recortó el pasado viernes la calificación de Petróleos Mexicanos en dos escalones que pasaron de BAA 3 a BA 2, con lo que la coloca en grado especulativo y pierde el grado de inversión. Urge reconsiderar, porque echar dinero bueno al malo en estos tiempos será catastrófico para México.

