Piden justicia para nutrióloga asesinada

El expresidente de Teocelo Mario Chama Díaz hizo público que ha entregado la contestación de las tres observaciones que se le hicieran por el proceso de entrega-recepción de la administración municipal.

Nos informa que el exfuncionario destaca que no existe daño patrimonial en el municipio vecino y que seguirá atendiendo cualquier llamado de la autoridad y dando cuenta del proceso ante el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) por la cuenta pública 2021.

Nos señalan que Chama Díaz confía en que este proceso, saldrá como los anteriores y sin observaciones, toda vez que, aseguran, trabajó apegado a la normatividad y en beneficio del pueblo de Teocelo.

Nos hacen llegar el reclamo de justicia de familiares y amigos de la nutrióloga Samara Aurora Arroyo Lemarroy, quien fue hallada sin vida el miércoles 6 de enero de 2021, tras 14 días desaparecida.

Nos explican, que el presunto feminicida de la joven profesionista podría salir libre este 25 de marzo, ya que hasta el momento solo se le ha imputado el delito de robo de la camioneta de la joven, pero no le han dado sentencia.

Lo que indigna y preocupa del caso, nos comentan, es que William “N”, el instructor de gimnasio y principal sospechoso no ha sido imputado por el delito de feminicidio cuando existen videos en los que se observa moviendo lo que parece ser el cuerpo sin vida de la nutrióloga.

¿Qué más pruebas necesitan? ¿Por qué la fiscalía de Veracruz no hace su trabajo? ¿Por qué siguen sin culparlo por el feminicidio de Sam? Tienen todas las pruebas que acusan al sujeto. No más impunidad, no podemos tener a un feminicida suelto, nos dicen sus allegados quienes han iniciado una campaña en redes sociales para exigir justicia.

Nos comentan que buscarán retomar mediáticamente el caso a fin de que la Fiscalía Regional zona Centro Veracruz ponga atención al caso de Samara.

La administración municipal que encabeza el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil, ha abierto las puertas de sus políticas de Salud Animal al escrutinio público y a los animalistas que gusten sumarse a los proyectos en la materia.

Nos hacen notar que, tras años de opacidad y anomalías en el área, hoy en Xalapa existe una intención verdadera de cambiar las actitudes fantasmales en bienestar animal, para dar certeza del trabajo que se realiza -con las inevitables limitaciones- pero con el mejor afán de servir a la comunidad.

Uno de los primeros avances en la materia, nos señalan, son las campañas de esterilización gratuitas con las que se resolverá parte del problema de la reproducción de perros y gatos callejeros. Y es que, nos señalan que a la par de las campañas que se están llevando a cabo en diversas colonias de Xalapa, el Centro de Salud Animal de Xalapa ha implementado un programa permanente en sus instalaciones.

Con esta acción, se apoyará no solo a familias que quieran hacerse responsable de sus mascotas sino a cientos de rescatistas que, de manera altruista y desinteresada, sacan animales de las calles, los rehabilitan y les buscan una familia.