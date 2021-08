Piden salida de López-Gatell

Las diferencias entre Claudia Sheinbaum y Hugo López-Gatell han crecido tanto que la jefa de Gobierno le pidió a su amigo Andrés (no al Presidente), que lo destituya a la brevedad posible...

Pues de seguir en su cargo (y derivado de la impopularidad que ahora tiene el Subsecretario), pondría en riesgo las opciones de Morena hacia el 2024.

Y es que de acuerdo a fuentes enclavadas en Palacio Nacional, Sheinbaum habría puesto entre la espada y la pared al tabasqueño diciéndole que, de continuar López-Gatell encargándose de la pandemia, ella pensaría en abandonar su etiqueta de “más aventajada hacia la sucesión presidencial”.

“Se ha vuelto necesario desprenderse del doctor López-Gatell, Presidente, darle salida a la brevedad posible; su imagen deteriorada ante los ciudadanos está enfermando al partido, y cada día nos suma negativos rumbo a lo que se avecina: la consulta para revocación de mandato y el proceso del 2024”, dijo Sheinbaum mientras le mostraba unas gráficas a su amigo.

Y es que no hay personaje en el Gobierno Federal más repudiado (o mal visto) por los mexicanos que López-Gatell, situación que se ha replicado entre sus compañeros de gabinete. De hecho, Sheinbaum atribuyó parte de la derrota en la CDMX al “ruido” que el Subsecretario de Salud ha metido “con sus semáforos epidemiológicos”.

“Es incoherente y testarudo; su enorme ego le impide darse cuenta que se ha equivocado en varias ocasiones, y nos está llevando al abismo en la pandemia y en lo electoral”, reprochó Sheinbaum al Presidente. “Lo que pasó en la CDMX obedeció a dos temas fundamentales: el accidente en la línea 12 del metro y el actuar de López-Gatell con sus semáforos”.

Me hacen saber quienes presenciaron esa reunión que AMLO dijo a la Jefa de Gobierno que tenía razón, que buscaría dejar claro (en la mañanera), que quien tenía razón en el semáforo de la CDMX era ella, y no la Secretaría de Salud. “Pero Claudia, debes entender que no puedo removerlo por el momento, sería como darme un balazo en el pie”.

El manejo político del semáforo epidemiológico quedó evidenciado meses atrás, no es algo nuevo, sin embargo, tratándose de proteger a Claudia Sheinbaum, AMLO es (y será) capaz de mover lo que se necesite en el tema de la pandemia, tal como ya lo hizo con lo ocurrido en la línea 12 del metro.