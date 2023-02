¿Pierde algo México en el conflicto con Perú?

México tradicionalmente ha sido una nación muy pacífica, no metiéndose en conflictos de ningún tipo, sin embargo, este sexenio ha tenido ciertas rispideces en el entorno internacional, siendo uno de los más marcados el que actualmente se tiene con el Perú. El origen de este conflicto se remite a diciembre del 2022 cuando el ahora expresidente Pedro Castillo quiso disolver el Congreso luego de que este lo desconociera, lo que propició una serie de eventos desafortunados.



En el marco de ese proceso se llevaría a cabo la entrega de la presidencia de la Alianza del Pacífico, donde el presidente López Obrador entregaría la titularidad a Pedro Castillo, sin embargo, este último por las alteraciones que ya se presentaban en territorio peruano no pudo recibirla dejando este aspecto pendiente y donde ahora la presidente interina demanda le sea entregada, a lo que el mandatario mexicano se niega ya que la desconoce como la autoridad peruana.



Este viernes pasado, las fricciones avanzaron un poco más, ya que el presidente López Obrador refrendó el apoyo a Lilia Paredes (esposa de Castillo y refugiada en México), a lo que la representante del Ejecutivo del Perú respondió retirando a su embajador y dejar las relaciones internacionales solo a “nivel de encargados de negocios” pero, a todo esto, ¿cómo son las relaciones económicas entre México y Perú?



Perú tiene un origen similar al de México: ambos provienen de un virreinato siendo México el más importante y posteriormente el del Perú, siendo este un país muy fuerte en el sector minero, principalmente en el oro. La estructura de entendimiento internacional, así como el reconocimiento e inicio de diplomacia entre ambos países se remite a 1823, cuando ambos habían alcanzado el estatus de naciones independientes.



Actualmente Perú es el sexto socio comercial en América Latina y el Caribe y 41vo a nivel mundial. Para México es su 4to socio comercial y es el 2do país latinoamericano que más inversiones mexicanas capta con un monto que supera los 20 MMDD, dentro de estas inversiones resaltan la participación de estas empresas Grupo México, América Móvil, Ica, Arca Continental, Grupo Salinas, Bimbo, Mabe, Femsa y Cinépolis, siendo estas empresas muy importantes tanto en México como en distintas partes del mundo. Sin embargo, la diversificación y suma de nuevas empresas acrecienta la integración económica entre estas naciones.



La actividad económica entre estos países es muy importante ya que se estima que el comercio bilateral fue de casi 4 MMDD creciendo a un ritmo superior del 7%, por el lado de su balanza comercial, cuenta con exportaciones de un valor de casi 2 MMDD, mientras que las importaciones superan los 650 MDD



Los números muestran que la relación económica entre nuestro país y el Perú es estratégica tanto en el terreno económico como en el político y social, teniendo un costo de oportunidad para ambos países, pero más para Perú, ya que su economía no se equipara a la mexicana, y si de por sí actualmente cuentan con los índices de rechazo más altos, donde menos del 15% acepta a la nueva presidente, mientras que el Congreso que destituyó a Castillo cuenta con menos del 10% de aceptación.



El escenario peruano es complejo, pero si no lleva a buen puerto sus líneas de acción, verá un efecto negativo en su economía y dentro de los mercados internacionales, esto sin mencionar a su población.



@EdgarSandovalP



Twitter-Ig-TikTok