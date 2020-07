¿Qué es el pin parental? Es una iniciativa de ley que pretende ratificar y reconocer los derechos que tienen los padres de familia y tutores con sus hijos, para elegir la educación, si aceptan o no cualquier actividad, talleres, pláticas, con contenidos sobre la diversidad afectivo sexual, feminismo, ideología de género o cuestiones sobre su identidad de género, desde nivel primaria hasta preparatoria.

Esta propuesta del diputado Juan Carlos Leal, de Nuevo León, dice que el pin parental es una importante herramienta para evitar el adoctrinamiento de los niños con la ideología de género, que los padres tienen el derecho de elegir la educación de sus hijos y que no están de acuerdo que hoy en las escuelas primarias, sin informarle a los padres de familia, están permitiendo. La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) dice que no se opone a las clases de biología, sino al adoctrinamiento de la ideología de género, además de que no quieren perder el derecho que ya tienen ganado, como es la elección de la educación de sus hijos.

El artículo 26, párrafo 3, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice: Los padres de familia tienen derecho a elegir la educación de los hijos. El Principio 7, párrafo 2, de la Declaración de los Derechos de los Niños dice: El interés superior del niño debe ser el principal rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación y su orientación incumbe, en primer término, a los padres. El Estado no puede obligar, atentar contra estos derechos, imponiendo contenidos no aptos para la edad de los niños. Es importante puntualizar que sobre los derechos adquiridos ya existe un marco jurídico legal para proteger lo dicho.

Los legisladores, senadores y diputados deben entender que el derecho de los padres de familia es un derecho humano, universal, inalienable, imprescriptible y no negociable.

El Pin Parental no atenta contra ningún derecho, busca que la información sea basada en ciencia, no en ideología, además no quiere eliminar las clases de anatomía, fisiología, derechos reproductivos, prevención de embarazo, que ya se están dando desde hace casi dos décadas. A nivel preescolar llegan expertos en temas sobre los abusos sexuales y tocamientos inapropiados, el cuidado de nuestro cuerpo, les dan charlas de acuerdo a su edad y lenguaje. En sexto grado de primaria, en la materia de ciencias naturales, los niños abordan temas como desarrollo humano, reproducción, adolescencia, reglas y normas de convivencia en la sociedad, respeto a los derechos propios y de los demás, admitir responsabilidades, factores de riesgo para contraer cáncer, la sexualidad en los adolescentes, fecundación, embarazo y parto, implicaciones de las relaciones sexuales en la adolescencia, conductas sexuales responsables, prevención de infecciones de trasmisión sexual, embarazos no deseados. En la materia de formación cívica y ética les enseñan derechos humanos, inclusión y respeto. En secundaria abordan temas como el embarazo, prevención de embarazos, uso de anticonceptivos y preservativos, inclusión, etcétera, mientras que en preparatoria refuerzan los temas anteriores y los amplían.

Es lamentable porque muchos padres de familia señalan y culpan a los maestros sobre el comportamiento y discriminación hacia otros. Aquí se deben reforzar los valores y la educación desde el hogar, reconocer que “los hijos son de los padres de familia y no del Estado”, eliminar los prejuicios, etiquetamientos, roles, discriminación y promover la inclusión, comprensión, amor y aceptación de todas las personas.

Pensar diferente a los demás no te hace extraño ni raro, eres una persona con derechos, obligaciones y responsabilidades, desde ahí debemos reconocer que desde el hogar todos nuestros hijos son iguales y merecen amor, cariño y respeto.

