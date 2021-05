Play ball en Boca del Río

En plena veda electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el programa Bachillerato Tecnológico de Promoción y Educación Deportiva, que ofrecerá cuatro carreras técnicas de tiempo completo.

Se impartirán en siete planteles en el país, entre ellos, Boca del Río, Veracruz, donde se podrá cursar la carrera de Beisbol. Los egresados obtendrán título y cédula como profesional técnico en materia deportiva. La primera generación iniciará en agosto de 2021. No hay que olvidar que tenemos en México un presidente que es amante del rey de los deportes y que, así como promovió que la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu) asignara un contrato por 89 millones de pesos para renovar el estadio del equipo de béisbol Guacamayas de Palenque, cuyo fundador y directivo es su hermano Pío López Obrador, ahora busca promover esta carrera técnica. Óscar Flores Jiménez, titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la SEP, fue el encargado de dar los detalles de la convocatoria para ingresar al programa de los Bachilleratos Tecnológicos de Educación de Educación y Promoción Deportiva. “Estos bachilleratos tienen como esencia primordial ofertar a las y los jóvenes una formación integral, tanto en el aspecto educativo como en el aspecto deportivo”, dijo el funcionario federal. En la Dirección General estará Édgar González, expelotero de las Ligas Mayores y un atleta de alto prestigio y reconocimiento; Madaí Pérez, una maratonista olímpica; Pablo Romero Chávez, profesor, entrenador y manager de box y el doctor Rodrigo Castillo, quien será el coordinador académico. Esta oferta académica tendrá cuatro opciones de carreras técnicas para cursarse dos por plantel: Entrenamiento Integral de Béisbol, Entrenamiento Integral de Box, Entrenamiento Integral de Atletismo de medio fondo y fondo, es decir, 800, mil 500, cinco mil y 10 mil metros planos. En estas tres carreras técnicas se busca formar técnicos en entrenamiento de estas disciplinas desde un enfoque inclusivo, pedagógico y tecnológico. Las sedes de estos bachilleratos, para el béisbol, serán en el estado de Sonora, Cajeme y Hermosillo; Boca del Río, Veracruz; Campeche y Texcoco, Estado de México. Para el atletismo, el Centro Internacional de Alto Rendimiento en ‘La Malintzi’, Tlaxcala. Para el box, la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México que, para ser más precisos, estará en el corazón de Tepito. Una buena noticia, sin duda, para los estados en donde se instalarán estos centros educativos-deportivos. Ojalá que este proyecto no tenga el mismo destino que el de las 100 Universidades para el Bienestar “Benito Juárez”, que, según señala un estudio de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), se quedaron prácticamente en el limbo. “Ya estamos construyendo las escuelas, ya se llevan avances, yo estoy supervisando todas las escuelas. Hemos construido muchos espacios para el deporte, un día vamos a informarles de cuántos campos de fútbol, canchas de básquetbol, estadios de béisbol, espacios para el deporte, como nunca, y lo vamos a seguir haciendo porque esto es muy importante. El deporte es salud, es prevenir ante enfermedades”, dijo el presidente Andrés Manuel durante la mañanera de este jueves. El jefe de las instituciones del país lo hizo de nuevo. Anunció una obra en plena veda electoral. Eso ya no parece grave, porque lo hace un día sí y el otro también; lo lamentable sería que como el proyecto de las 100 Universidades, sea sólo eso, un proyecto que no llegue a su fin.