El senador Julen Rementería del Puerto y el alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, están enfrascados en un pleito mediático desde hace varios días...

Y todo por la disputa del poder municipal, no desacuerdos surgidos por obras o acciones que estén realizando uno u otro político, o discusiones de leyes que es necesario impulsar, modificar o derogar; ni siquiera se trata de una discusión sobre reglas internas del partido que los postuló para desempeñar esos cargos; no, se trata única y exclusivamente de arrebatar (JRP) o no dejarse arrebatar (FYM) el gobierno municipal que se pone en juego el próximo año. Es incierto cómo empezó todo este pleito político, pero todo apunta que el primer golpe lo soltó el edil jarocho con la difusión de fotos del senador porteño en una aparente furtiva visita a “Casa Veracruz”, residencial oficial de los gobernadores en turno en el pasado y ahora inmueble ocupado por la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV). En realidad, fue un dato falso. Rementería lo desmintió de inmediato. Sí fui a desayunar a “Casa Veracruz”, explicó, pero al restaurante xalapeño que lleva ese nombre. En redes se exhibieron mensajes de whatsapp del munícipe porteño diseminando esas fotos. Julen, este martes, envió un mensaje directo a Fernando Yunes: “la desesperación no es buena consejera, porque genera divisiones”, le echó en cara. “la competencia interna por el puerto es con el diputado Bingen (Rementería Molina, hijo del senador). Ambos son jóvenes, con futuro, y les deseo mucho éxito”. Y lo invitó a desayunar en ese mismo restaurante. Obviamente, el joven Yunes Márquez reaccionó: “dedicaré un minuto para responder a Julen (…), no merece más. No estoy en competencia por ningún puerto. No acepto la invitación (a desayunar). No me reúno con traidores. Y no te equivoques, la desesperación cabe más en ti; te derroté en 2012 y volverá a suceder. Ya veremos si aceptas o derrota o nuevamente traicionas”, fue su respuesta. Es ese el ambiente entre panistas de dos grupos políticamente opuestos, de los Yunes (ya no tan respetado como solía serlo hasta hace dos años) que han fincado su dominio en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, donde impulsan las candidaturas de la senadora Indira Rosales San Román y el diputado Juan Manuel de Unanue Abascal, respectivamente; y de Joaquín “El Chapito” Guzmán Avilés, quien tiró de la dirigencia estatal del PAN a José de Jesús Mancha Alarcón, incondicional de Miguel Ángel Yunes Linares, y pretende imponer en el puerto al diputado Bingen Rementería Molina, y realiza alianzas en Boca del Río para no dejar llegar a Unanue. Nada está escrito en esas nominaciones, ambas de relevante importancia política para el PAN en el estado, en las que, por lo que se ve desde ahora, habrá una guerra sin cuartel entre distintas corrientes internas, lo que de continuar en ese mismo tenor, podría dar lugar a la intervención del Comité Ejecutivo Nacional, donde Yunes tiene mayor peso por sus variadas relaciones con los dirigentes nacionales.

Redes:

opedro2006gmail.com