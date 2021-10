Pluris desnudan la política; OPLE, el más cuestionado

Nunca se había desatado tanta controversia por el reparto de las diputaciones plurinominales como actualmente sucede, lo que es una muestra más de la polarización existente, incluso ya en militantes de un mismo partido.

Ante esto, el siguiente paso, porque así es el procedimiento, será llevar las inconformidades al Tribunal Electoral de Veracruz, pero todos terminarán, porque ahí se toman las decisiones finales, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Este estado de alteración en grupos políticos evidencia algunas situaciones que viene arrastrando el tema electoral en Veracruz, uno de ellos es la forma de trabajar del OPLE, donde se filtró un tema importante como si se tratara de un asunto de niños que se roban barajitas entre si y luego las presumen.

Pero no debe perderse de vista que todo este lío tiene su origen en la equidad de género. Por ley, sin ningún pretexto, la Legislatura debe estar compuesta por al menos el 50% de diputadas, lo que todavía no es alcanzado a entender por todos los actores de importancia.

Y el reparto de las diputaciones plurinominales se dio, para alcanzar esa equidad de género, ¿pero el procedimiento fue el adecuado?, para unos sí, para otros no. Ya lo dirimirán en el tribunal.

Lo del Movimiento Ciudadano ya se sabía -aquí lo expusimos- lo extraño de presentar a Adrián Ávila Estrada como el coordinador de una bancada si, por la equidad de género, era complicado que el exalcalde de Boca del Río llegara al Congreso estatal.

No llegó Adrián y, en un duro golpe para el partido de Dante, tampoco tendrían bancada al solo concedérseles dos curules. En círculos políticos se afirma que la del MC podría ser la impugnación mejor presentada de todos los inconformes.

Desde hace semanas también estaba claro que el secretario de Organización de Morena, Yair Ademar Domínguez, se sacrificaría para acceder a la Legislatura. Juan Javier Gómez Cazarín sí fue enlistado y, con la confianza que le tienen depositada, volvería a presidir la Jucopo.

El que sí tendrá bancada es el PRI. Tras tiros de precisión fue confirmado lo que se veía venir: la bancada priista la conformarán Marlon Ramírez, Anilú Ingram y Arianna Ángeles.

Se afirma que con unos miles de votos más el PRI hubiera tenido derecho a cuatro diputados y de esa forma hubiera entrado Héctor Yunes.

En el PAN pudo entrar Bingen Rementería, lo que da cierto equilibrio al interior de ese partido, pero Isaac Eduardo Luz López, hijo de la alcaldesa de Córdoba, Leticia López, más de Morena que del PAN, quedó fuera.

En el Partido Verde fue sacrificado su representante Marcelo Ruiz para que entrara Tania María Cruz.

Y en el PRD bajaron a José Roberto Peña y entró Lidia Irma Mezhua Campos, hermana de quien ya ha dicho públicamente que dejará al Sol Azteca para formar su partido, el alcalde de Zongolica, Juan Carlos Mezhua.

Moraleja: hagan bien sus cuentas, sumen, resten, dividan y ubiquen correctamente a quienes desean favorecer. No se confíen de nadie, menos del OPLE o... mejor postulen a más mujeres para esos cargos.

Aún faltan detalles para que la paridad de género no sea motivo de ajustes de cuentas y no se haga magia para cuadrar lugares, pero en la Legislatura habrá 24 diputados hombres, un no binario y 25 mujeres. Agradezcan a valientes mujeres que en épocas de total machismo lucharon por sus derechos y si quieren al defenestrado Peña Nieto, porque finalmente fue el que, con el poder que le daba la presidencia, impulsó esto para que fuera ley.

TEJAV da campanazo nacional. Con la presencia de la doctora Yasmín Esquivel Mossa, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz puso en marcha el “Juicio en Línea”, un mecanismo electrónico que permitirá seguir impartiendo justicia a distancia, siguiendo los protocolos por el Covid-19.

El evento fue presidido por el secretario de Gobierno, Patrocinio Cisneros Burgos, quien acudió con la representación del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, y por el magistrado presidente del TEJAV, Roberto Pérez Gutiérrez. La ministra reconoció el trabajo de las y los magistrados de ese tribunal y destacó que “el Tribunal se puso a la vanguardia. Eso tenemos que resaltarlo. Es importante. Es ejemplo en nuestro país este Tribunal y es ejemplo gracias a ustedes, gracias a los servidores públicos, a las mujeres y hombres que trabajan en este Tribunal”.