Población LGBTQ+ en situación de migración

Nadie debería verse obligado a huir de su hogar por ser quien son o amar a quien aman. Pero las personas LGBTQ+ solicitan la condición de refugiadas en otros países porque son perseguidas en función de su orientación sexual, identidad de género o expresión de género.



La discriminación, la violencia, el no reconocimiento de sus derechos y los crímenes de odio por homofobia entre las causas principales para que las poblaciones diversas migre a países con la esperanza que en ellos se los estigmas y abusos que les ponen en vulnerabilidad en sus países de origen no existan o sean eliminados.



De los 84 millones de personas desplazadas en todo el mundo en la actualidad, las personas LGBTQ+ se encuentran entre las más vulnerables y marginadas. Al huir de la persecución y la exclusión socioeconómica, residen en países que no ofrecen una sólida protección de los derechos humanos, o que discriminan activamente por motivos de orientación sexual e identidad de género.



En todas las etapas de su viaje, pueden ser especialmente vulnerables a la violencia, los abusos y la explotación por parte de numerosos actores, entre los que se incluyen, las autoridades migratorias y de seguridad, los traficantes, el crimen organizado y los tratantes de personas.



Los datos reportados por la Unidad de Política Migratoria en el Informe Anual de Actividades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), las autoridades migratorias mexicanas detuvieron en el primer trimestre 2022, a 77 626 migrantes de enero a marzo de 2022 mientras que el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano (COMDHSEM) informo que entre enero y agosto de 2022 fueron detenidos arbitrariamente 249 mil 295 migrantes, lo que equivale a un promedio de mil 25 detenciones diarias.



Amnistía Internacional indicó que en 2022 dos terceras partes de las personas LGBTQ+ refugiadas de Centroamérica presentaron violencia sexual y basada en género en México.



Veracruz acumuló 13 mil 385 migrantes detenidos, lo que lo ubica en la tercera posición nacional, después de Baja California, con 17 mil 425, y Chiapas con 39 mil 839. Acayucan es el municipio con más detenciones de migrantes reportadas, 10 mil 819 en 2022. Y de ahí siguen Veracruz, Moloacán, Coatzacoalcos, Córdoba, Las Choapas y Cosamaloapan de Carpio.



Existe un reto muy grande para enfrentar esta problemática, pues las poblaciones diversas en situación de migración y la limitación al acceso de los derechos humanos como lo establece la Ley migratoria vigente y la ley 680 para el Estado de Veracruz en el Capítulo II De los Derechos de los Migrantes en el Artículo 3 “los migrantes extranjeros y sus familias que se asienten de manera temporal o permanente en la entidad, o transiten por la misma, gozarán de los derechos humanos que se reconocen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución Política del Estado”, dista mucho de la realidad.



Se debe construir una agenda integral en apego estricto a los derechos humanos, que garantice, respete y procure su acceso como lo establecen los tratados internacionales.







*Maestro. Activista