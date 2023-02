Población LGBTTTIQ+ y las religiones

En México, las libertades de conciencia y de religión están protegidas por el artículo 24 de la Constitución y se contemplan también en diversos instrumentos internacionales como el artículo 18 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, así como del artículo 12 de la Convención Americana de los Derechos Humanos.



En resumen, en el país hay libertad religiosa y no es exclusiva de las personas heterosexuales. Según los datos de INEGI, el 78.6 % de la población encuestada es católica, el 7.9 % presenta variantes: protestante, cristiana o evangélica; y un 6.7% manifestó que no pertenece a ninguna religión.



A pesar de los mensajes de odio por parte de las religiones manifestando que la homosexualidad es un “pecado” y que las personas que la “padezcan” no entraran al reino de los cielos, los grupos espirituales que emanan de ellas para las poblaciones diversas, poco a poco han conquistado un espacio dentro de este campo religioso tan complicado, pero al mismo tiempo se han convertido en una respuesta ante la exclusión de la moral heteronormativa y hegemónica que predomina en algunas religiones.



Del paso de la clandestinidad a la búsqueda de legitimidad por personas LGBTTTIQ+ se ha manifestado en la defensa de su presencia en los espacios públicos, en la exigencia a las instituciones políticas del Estado para que reconozcan su derecho al matrimonio igualitario y a tener una familia y, quizá de manera menos evidente, en la configuración de iglesias o comunidades religiosas para la diversidad de identidades sexuales y de género.



Partiendo del hecho de que en México existen al menos 14 iglesias o comunidades cristianas para la diversidad sexual que busca dentro del campo religioso cristiano, el cual se ha caracterizado, predominantemente, por un marco moral cimentado en la heterosexualidad y el modelo de familia nuclear “natural”, tal como sucede con la religión católica.



El incremento de la diversidad religiosa así como la creciente visibilidad de las poblaciones diversas de género se entrelazan para mostrar cómo, a diferencia de lo que el catolicismo ha establecido históricamente, en algunas iglesias y comunidades del campo religioso cristiano se produce una inclusión a la diversidad, a través de marcos morales en los que la heterosexualidad deja de ser el eje articulador de las normas, de los valores y de las representaciones que marcan el bien y el mal, lo aceptado y lo no aceptado, lo sancionable y lo que se inscribe dentro de la libertad individual.



*Maestro. Activista