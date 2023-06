Pobre Edomex

El pasado domingo, hubo elecciones en Coahuila y en el Estado de México; este último fue un laboratorio para medir el agua a los camotes para las elecciones del próximo año.



En Coahuila, como se esperaba, perdió el sombrerudo morenista, a pesar de sus influencias carboníferas con el gobierno obradorista, pero en el Estado de México, contrario a lo esperado, ganó el abstencionismo, la mapachería (entre ellos un funcionario de Veracruz), la compra de votos bajo amenaza de quitarles a los beneficiarios las dádivas del bienestar, que no da el gobierno y menos Andrés Manuel, sino que sale de los impuestos de quienes sí trabajan y hasta de las pensiones de algunos jubilados.



Aunado a eso, todo el apoyo económico clandestino por parte del gobierno y la traición del gobernador saliente, Alfredo del Mazo, quien al parecer hizo muchas obras durante su gobierno, pero en el último momento dio su brazo a torcer y pactó con López; tal vez el pró-ximo año lo veamos a cargo de una embajada, que de ser así estaría deshonrando la memoria de su abuelo, que fue el primer gobernador mexiquense en 1946, abanderado por el naciente PRI que sustituía al Partido de la Revolución Mexicana.



Sea como sea, los comprados y acarreados le dieron el triunfo a Delfina Gómez a pesar de su negro historial de corrupción y latrocinio ampliamente comprobados, tanto a su paso por una presidencia municipal, en la que estafó a todos los burócratas de su municipio quitándoles el diezmo de su salario, después un desfalco durante su paso por la Secretaría de Educación, mismo que dejaron pasar haciéndose ojo de hormiga y a eso agregarle que desgració los programas de educación en México, junto con López quitaron las escuelas de tiempo completo y modificaron programas que junto con la pandemia están dejando una generación de burros, que además, teniendo prohibido el reprobar a los alumnos que no alcancen el mínimo de conocimientos, así se seguirán sumidos en deficiencias para seguir nutriendo el rebaño de mascotas.



Seguramente muchos, si no es que la mayoría de burócratas, fueron coaccionados para votar por el morado, lo cual tal vez les cueste caro cuando les quiten el diezmo por los siguientes 6 años.



Pobres mexiquenses que serán gobernados por una persona sumamente ignorante, que no sabe expresarse, inculta y prepotente y que sin duda se rodeará de quienes no esperan que les den, sino bastará que los pongan donde hay.



Seguramente las obras inconclusas que deja del Mazo, entre ellas el tren que comunica Toluca con la capital, continuará retardando su terminación y se incrementarán con mucho su costo sobre el presupuesto inicial y así las demás que se quedaron sin concluir, y a como está de austero el gobierno federal, todas las unidades médicas que con tanta pompa presumió el gobernador saliente, quedarán como elefantes blancos, sin insumos, medicamentos y hasta sin personal, pues los honorarios para los médicos, enfermeras y demás profesionales del bienestar están peor que el salario de un maestro albañil.