Poder femenino contra los pederastas

Me indigna que las redes sociales le den licencia a pervertidos para publicar las peores monstruosidades de carácter sexual y todavía se ufanan y enorgullecen de sus aberraciones.



Las mujeres y los niños son las principales víctimas de los delitos sexuales en nuestro país, por ello es reprobable que un comunicador regiomontano haya publicado material en internet en donde afirma que ve con simpatía a la pederastia y exhibe rostros de infantes a los que supuestamente está planeando en atacarlos sexualmente. Si usted es de los que cree que sólo se trata de un cretino que está haciendo “humor de muy mal gusto y patético” y que no merece la menor atención ¿qué pensaría si los niños que exhibe se trataran de sus hijas o nietas?



Desde que se difundió ampliamente este material, he recibido mensajes de activistas que saben que el año pasado presenté una iniciativa para la no prescripción de los delitos sexuales que por definición infringen una serie de derechos humanos fundamentales de las víctimas, en particular los derechos a la dignidad, la libertad, la salud física y mental, además de la seguridad de la persona. Este tipo de delincuentes pueden permanecer un buen tiempo en el anonimato, debido al secreto tormentoso de sus víctimas, y es posible que éstas solo consideren emprender acciones legales muchos años después del hecho.



A la fecha la Comisión de Justicia no ha dictaminado las propuestas de reforma que hice al Código Penal Federal y a un año de presentada la iniciativa, haré el extrañamiento correspondiente para que cumplan ya con el procedimiento y sea votado en el pleno. El punto es que he decidido una nueva iniciativa que complementará lo que ya expuse: la creación del tipo penal de “apología de la pederastia”.



Los delitos con connotaciones sexuales han sido documentados en México durante muchas décadas. La prensa ha estado reportando historias de terror de abusos sexuales con una regularidad aterradora. Las víctimas se muestran renuentes a denunciar porque los perpetradores generalmente niegan haber actuado mal o afirman que la conducta fue consentida. No obstante, la monstruosidad de los delitos sexuales y sus espantosas consecuencias tanto en las agraviadas como en sus familias, hay algunos delitos en este rubro que prescriben, por lo que la presente iniciativa propone que cualquier hecho delictivo de índole sexual sin excepción, sea imprescriptible, porque entre las secuelas más graves de las víctimas pueden llegar a la automutilación y al suicidio.



La lucha por los derechos de las mujeres y las niñas se realiza en varios ámbitos y a mi me corresponde contribuir desde el legislativo federal. En atención a lo expresado por organizaciones y activistas por los derechos de los niños y las niñas, presentaré esta iniciativa para que los subnormales y criminales que se atrevan a hacer apología de la pederastia, sean castigados con la severidad necesaria.



Pero así como la pederastia no es un chiste, tampoco es divertido ni edificante que el actual gobierno federal sea profundamente antifeminista y hayan acumulado muchas malas decisiones que van en detrimento de las mujeres que se encuentran en mayores condiciones de vulnerabilidad. 8 de marzo: las mujeres debemos mantenernos unidas, para señalar los agravios y para exponer nuestro repudio a la violencia de género que comete el Estado mexicano en nuestra contra.