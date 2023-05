Poder Judicial de Veracruz, misógino y arbitrario

Es lamentable que en donde debe prevalecer la justicia, amparo y protección para las víctimas directas, sean vejadas, amedrentadas, humilladas y amenazadas de manera arbitraria, me refiero al Poder judicial del estado de Veracruz, ya que no es la primera vez que cometen abuso de poder, amenazante, intimidatorio hacia las víctimas. Así mismo carecen de perspectiva de género, son misóginos actúan de manera arbitraria y abusan del poder.



Cabe señalar que tanto las víctimas directas u ofendido tienen derechos la ley las protege con fundamento legal; artículo 20 fracción IX de la Constitución Federal. Las mujeres que llevan un proceso penal no solo es desgastante económicamente y psicológicamente, sufren abuso de poder, son intimidadas por la congregación del Pacho Viejo, décimo primer distrito judicial, les llaman en la madrugada para notificarlas, les mandan mensajes que deben de presentarse a los juzgados para su proceso, las víctimas no saben de citaciones, y se espantan.



Los oficiales del juzgado de Pacho Viejo no saben, no conocen o no quieren hacer bien su trabajo, ya que desde que se inicia de carpeta de investigación en la fiscalía, las víctimas cuentan con un domicilio para oír y recibir notificaciones y la manera que deberán ser notificadas, así lo ordena la ley con fundamento legal articulo 85 y 86 del código de procedimientos penales, bajo el mismo tenor en el juzgado exigen a las víctimas que tienen que presentarse, aun teniendo su asesor jurídico, además que la criminalizan, revictimizan a la víctima, así lo marca el principio 14 de la ley de víctimas del estado de Veracruz.



El artículo 110 del código nacional de procedimientos penales ordena la designación de asesor jurídico en cualquier etapa de procedimiento, las victimas u ofendidos podrán designar asesor jurídico particular, si la misma no puede tendrá derecho a uno de oficio, las victimas podrán actuar por sí o a través de su asesor jurídico, mismo intervendrá en representación de la víctima en igualdad de condiciones que el defensor. Aquí especifica claramente, entonces porque quieren obligarlas a presentarse y volver a toparse con quien las dañó, su agresor, eso se llama revictimización.



Días pasados una víctima el cual reservo su nombre apegado a derecho como lo marca el artículo 106 del código nacional de procedimientos penales, le llamaron del juzgado para notificarla, situación que no era en horario y se acordó el domicilio para oír y recibir notificaciones. Posteriormente le notificaron de una manera intimidante donde decía que no está sujeta a voluntad de las partes, si no que constituye una obligación de no ser cumplida permite actos coactivos por parte de este tribunal, lo anterior en términos del artículo 365 del código nacional de procedimientos penales.



Pero qué dice el artículo 365 del código nacional de procedimientos penales: si el “testigo” debidamente citado no se presentara a la citación, se le hará comparecer a ese acto por medio de la fuerza pública etc. Para empezar no es testigo es víctima, en todo momento violan los derechos humanos de las víctimas.



Correo:



lexfemme.12@hotmail.com