Políticos impulsan a sus hijos

Ni la emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19 frena a políticos que ven las elecciones de alcaldes y de diputados más cercanas de lo que están.

Es más, hay quienes se valen de las circunstancias para hacerse presentes entregando apoyos a grupos vulnerables, claro, con el logotipo de su organización o de su partido.

Hay quienes incluso ponen su nombre en la envoltura de la despensa o en los frascos de gel o de alcohol. Hace un mes, por ejemplo, circularon imágenes de los apoyos que entregaron la diputada local veracruzana Jesica Cisneros y el suplente por el Estado de México, Sergio Gutiérrez Luna, ambos de Morena.

Vecinos del municipio de Minatitlán comentan que Jesica quiere ser candidata a la alcaldía de ese lugar y Sergio va tras la diputación local.

Ambos repartieron gel antibacterial y en las etiquetas de los envases se ven sus fotos, sus nombres y el logo de Morena. Platican que además convocaron a agrupaciones de taxistas para que en los medallones de los vehículos coloquen pegotes con logotipos de su partido, la fotografía de ambos personajes y el logo de la Secretaria de Salud de Veracruz.

Hay otros políticos que tampoco pierden la oportunidad para impulsar a algún colaborador cercano o a familaires, como comentan que ocurre en Córdoba, donde la alcaldesa Leticia López Landero estaría allanando el camino para que su hija, Leticia Luz López, sea la candidata a la alcaldía.

Así explican que la joven Leticia haya asumido la presidencia del DIF municipal a principios de enero pasado.

Aunque en Córdoba también se comenta que el hermano de la alcaldesa, Tomas López Landero, estaría buscando ser candidato para repetir como diputado, cargo que ya desempeñó en los niveles local y federal.

Otro caso de un político que impulsa a su hijo se estaría dando en Coatzacoalcos, donde se ha hecho público que el líder sindical Ramón Hernández Toledo impulsa a su hijo Felipe Hernández Pulido para que sea el candidato del PRI a una diputación.

Felipe fungió como regidor de Coatzacoalcos cuando era presidente municipal Joaquín Caballero y ahora se estaría peparando para ir por una curul local o una federal.

LA GENTE SUPLICA POR ALGO PARA COMER

Se han vuelto más recurrentes las manifestaciones de trabajadores de la salud, de vendedores informales, de comerciantes formales, de taxistas y de otros grupos sociales que están resultando afectados por el aislamiento en el que nos tiene la pandemia del Covid-19.

Pero también hay manifestaciones y protestas de usuarios de la CFE porque no pueden pagar los recibos de luz, de deportistas que no han recibido los pagos de sus becas y de cunsumidores que padecen porque no pueden cubrir los montos de recibos del agua.

Cada vez es más la gente que pide, suplica, demanda, exige, implora por apoyo como despensas porque ya se quedaron sin alimento.

Es decir, en la medida que avanza la pandemia hay más gente y más sectores afectados. Ya no vemos sólo a personas pidiendo empleo, porque no hay trabajo, más bien van en aumento los despidos.

El gobierno sólo ofrece créditos que no alcanzarán para todos los demandantes que han caído en crisis, sino que el monto es tan reduciodo que quienes los reciban no los van a usar para apalancar su pequeño negocio, sino para comprar algo de comida.

Lo que a mucha gente le urge en estos momentos es tener algo de comida para alimentar a sus hijos.

Ésta es la triste realidad.

