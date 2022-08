Políticos: ni ángel, ni diablo

Ya leyó usted del libro Michael Lewis The Big Short, o vio acaso la película que fue titulada en español como “La Gran Apuesta”. Yo solo he podido leer el libro, así que ignoro en qué medida lo que él contiene se haya reflejado en la pantalla.

Cuando uno termina de leerlo, no puede sino preguntarse: ¿Cómo fue posible que la irracionalidad llegara a los niveles que llegó? No le cuento la trama para no echarle a perder su lectura. Lo que sí puedo comentar es que un principio esencial para la democracia es la igualdad de los ciudadanos frente a la ley sin prerrogativas ni privilegios.

Difícil no caer rendido frente a ese mundo de tantos prismas y tantas fracturas. Difícil, también, no sufrir y desear, en cada respiro, alguna otra versión, más respirable, de lo mismo.

Somos un rosario de carencias y esperpentos. También somos atisbos de infinitud y fuerza de volcán. Somos el dolor inconmensurable de la madre que no sabe dónde quedó su hija; somos la pasión desmedida por un buen taco, somos los millones que tejen esperanzas desde el hoyo negro de la desesperanza; y somos, también, ese lugar ruidoso de milagros cotidianos y de capacidad para resistir y levantarse. Somos, sobretodo, un país lleno de niños y jóvenes que enfrentan al futuro como quien se enfrenta a escalar el Everest sin equipo ninguno.

No será nada fácil salir del atorón en el que estamos vencidos, aún si nos lo propusiéramos. Si acaso quisiéramos movernos, en realidad de lugar, convendría empezar a atender una tarea clave: construir nuevos referentes de reconocimiento social en los que el esfuerzo y el mérito, y no el origen, o el color de la piel, así como la disposición para alcanzar la excelencia (no la mera medianía) fueran centrales para “hacerla”.

José Ortega y Gasset decía que la belleza que atrae, rara vez coincide con la que enamora. Quizá el maestro hacía referencia a la belleza interior, pero yo creo que él iba más allá. La belleza siempre subjetiva, la capacidad individual de apreciarla podría clasificarse mucho más en la pura percepción, entraría a formar parte de los sentimientos y las emociones, y bien me refería a colocarse como en un séptimo u octavo sentido de los seres humanos, para mí éste representa uno de los proveedores más gratos de la alegría y la felicidad. El sentido de lo bello.

La belleza se esconde por momentos y hace falta una doble observación para descubrirla, de hecho, se precisa el deseo de encontrarla. Está ahí, escondida bajo el musgo que cubre una laja y hace que los verdes y los grises se conviertan en reflejos de plata y jade. La belleza puede agazaparse detrás de un mal momento y asomar apenas la nariz en el abrazo o en la palabra de apoyo. El genial Luis Eduardo Aute dedica una de sus composiciones más reconocidas a este tema y escudriña al rudo y al fiero, incapaces de verla en lo cotidiano, y aún, estimados lectores, hay en realidad muy poca belleza.

La belleza está en la sonrisa de un niño, en el abrazo de la abuelita, en la cervecita entre las risas de los amigos, en los chilaquiles picosos un sábado de cruda, en la llamada de mi hermano para saber cómo estoy. En los mismos de mis nietos, y está también en saborear un libro o recrearme escribiendo. Hay tanta belleza, de verdad, que sería inapropiado negarla en lo simple por su abundancia y tratar de buscarla en lo extraordinario solamente.

Cambiando de tema, “la civilización caerá, no porque sea inevitable, sino porque las élites gobernantes no responden adecuadamente a las circunstancias cambiantes o solo atienden a sus intereses propios”, la reflexión es de Robert Riemen, en su libro Para Combatir esta Era.

Un rasgo de esta era es el enorme poder político y prestigio social acumulados por el poder económico de las grandes corporaciones y de sus altos directivos, a los que cualquier gobierno pretende imponer políticas diferentes a las del neoliberalismo, debe confrontar.

Nuestros multimillonarios mexicanos tienen también motivos para sentir lastimados sus egos, no porque al gobierno se le haya ocurrido proponer una reforma fiscal progresiva, ni porque sus negocios mineros o mercantiles, ninguno requiere mayor sofisticación tecnológica, no estén en jauja a pesar de la pandemia y de la inflación, o que se les haya molestado con algo más que el pago justo de sus impuestos. Nada de eso, pero les ha perturbado con un discurso del presidente López Obrador que refrenda a diario que “ ya no es lo mismo” porque el poder económico ya no tiene el poder político y corruptor que tenía antes, y además de referirse a esa división entre poderes, que sin duda ha sido necesaria, el Ejecutivo también insistió durante mucho tiempo el descalificar y desprestigiar socialmente al empresariado con un discurso agresivo y a veces ofensivo, sin que tuviera más consecuencia en los hechos que haber provocado irritación entre el empresariado, volviendo así más difícil entablar negociaciones que suponen un mínimo de respeto y confianza entre las contrapartes para que sean trascedentales.

Nuestros multimillonarios mexicanos tienen también motivos para sentir lastimados sus egos, no porque al gobierno se le haya ocurrido proponer una reforma fiscal progresiva, ni porque sus negocios mineros o mercantiles, ninguno requiere mayor sofisticación tecnológica, no estén en jauja a pesar de la pandemia y de la inflación, o que se les haya molestado con algo más que el pago justo de sus impuestos.