Polo Deschamps y Beto Silva

Una fotografía compartida en redes sociales no necesariamente se traduce en la antesala de una candidatura... Sin embargo, la imagen que difundió Alberto Silva Ramos, quien aparece acompañado por el alcalde de Medellín de Bravo, Hipólito Deschamps, desató una ola de especulaciones sobre el futuro inmediato del edil, exaliado de Miguel Ángel Yunes, a quien ya ubican como posible carta de la alianza Partido Verde-Morena a una diputación en 2021.

Silva Ramos, delegado del PVEM en la zona norte de Veracruz, compartió dicha foto en su red social Twitter, con el siguiente mensaje: “Gracias @PoloDeschamps sin duda un referente de @AccionNacional por su trabajo, resultados y cercanía, por el tiempo para dialogar y encontrar coincidencias de políticas públicas que construyan en un mejor Veracruz”.

¿Es suficiente ese mensaje para interpretar esa reunión como un acuerdo político que se traduzca en una posibilidad de candidatura para Hipólito Deschamps?; en definitiva, no; sin embargo, en las redes sociales no faltó quien señalara que siendo Alberto Silva uno de los operadores del Partido Verde, no se podría descartar dicho escenario.

En efecto, no se descarta la posibilidad, pero tampoco se puede dar como un hecho, sobre todo por la evidente intención de provocar reacciones por parte del exvocero de Javier Duarte, al arrobar al Partido Acción Nacional.

Por otro lado, en el hipotético caso de que Polo Deschamps decida asumir una actitud pragmática y virar hacia Morena, vía PVEM, estaría confirmando su vocación por el zigzagueo político: luego de un efímero paso por el Congreso de Veracruz, el edil solicitó licencia a la diputación para estar en condiciones de buscar la presidencia municipal de Medellín de Bravo.

Con el apoyo del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares y del excandidato panista Miguel Ángel Yunes Márquez, Deschamps fue candidato y ganó la contienda de 2017. Sin embargo, una vez en dicho cargo y durante la repetición de la elección interna por la dirigencia estatal del blanquiazul, el alcalde hizo a un lado el tema de la lealtad y se sumó al coro de quienes apoyaron al actual dirigente, Joaquín Guzmán Avilés, contra José de Jesús Mancha, quien era impulsado por el grupo Boca del Río.

Así las cosas, no sería raro un nuevo viraje por parte del presidente municipal de Medellín de Bravo, quien ante el predecible rechazo de Morena, intentaría entrar por la puerta del Partido Verde; sin embargo, dadas las expresiones que el edil ha lanzado contra el presidente López Obrador, sería sumamente complicado, casi un escenario improbable, que quienes ejercen el control en el Movimiento dejen pasar a un político con esas características y esos antecedentes, por mucho que lo propongan el PVEM y Alberto Silva.

Al final, el tema no pasará de ser una buena puntada del exalcalde de Tuxpan, quien con un solo tuit puso en aprietos y contra las cuerdas al de Medellín de Bravo.