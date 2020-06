Por el día en el que viajo

Si alguien debe ser feliz, ese alguien eres tú. Si vives, mueres; si mueres, vives. No hay puntos intermedios, la razón de hacer radica en ser feliz.

Nadie busca la tragedia, la insatisfacción o el esclavismo permanente, ya que en un punto muy frío todos vendríamos a ser esclavos de "algo o de alguien", razón por la cual el ver las cosas, los casos y las circunstancias de la vida propia y ajena —manipulada— nos alejaría del gozo de ser uno mismo, de vivir en el ahora y para el presente.

Tampoco debe uno supeditarse a la voluntad de otros si ello no es estrictamente necesario. Es decir, nadie debe aceptar lo que sin necesidad se le quiera imponer. Incluso, el aceptar "algo" bajo presiones enormes viene a constituirse en un "vicio del consentimiento", que invalida el hecho en cuestión. Pero además, el vivir con cierto decoro y dignidad propulsa a las ideas para poder ser propuestas e implica una capacidad resolutoria de parte nuestra ante lo no deseado, lo que nos causa oprobio o insatisfacción desde las entrañas.

En los aspectos secuenciales de la vida, a menudo no prevalece la razón, sino el ciego capricho por obtener algo a como dé lugar y ya. Es decir, mucha gente quiere demostrar por sólo demostrar, apantallar que pueden sería su capricho. Pero incluso, los meros vendedores de imágenes e ilusiones sin sentido, conocen muy bien sus propios límites, además se saben decadentes, impotentes en una época en que se rebasa al más pintadito, al que se infla con prepotencia y altanería.

Tipos con dos mil pesos en su bolsa —efectivo— pueden sentirse poderosos, si los comparamos con aquellos que no tienen ni 12 pesos para comprar un kilo de tortilla. No será más que una manifestación del orgullo doloso de baratos manipuladores de la voluntad ajena. De tal forma, al pobre se le puede despreciar y al dizque rico, exaltar. Pero en un país donde se encuentra tan uniformada la necesidad, pues "el tuerto es el rey". Al abundar los débiles visuales y los ciegos, aquel que tenga regular la vista, en condiciones operativas, será aquel que podría sentirse más que otros. Meras analogías.

Así que por el día en que viajamos seamos comedidos, hacendosos, creativos, y si algo no te gusta "déjalo", si no puedes dejarlo "modifícalo". Será una mucha mejor esperanza y hasta un aliento de paz y trascendencia personal en el desarrollo de una vida que sólo cuenta como uno, el uno no son dos, eres tú y tu propia vida.